大雨により土砂災害のおそれがあるとして、県内の自治体では避難情報を発令しています。



五城目町の内川地区には河川が氾濫したとして緊急安全確保が出されています



五城目町は内川地区で河川が氾濫したとして、警戒レベル5の緊急安全確保を出しました。



緊急安全確保が出されたのは、五城目町内川地区の164世帯335人です。



五城目町は6つの地域に土砂災害や河川反氾濫のおそれがあるとして、あわせて1,252世帯2,661人に警戒レベル4の避難指示を出しています。





このほか県内では、秋田市、北秋田市、能代市、仙北市、三種町の4市1町の一部地域に警戒レベル4にあたる避難指示が出されています秋田市は、河辺雄和地区を除く秋田市全域の土砂災害警戒区域、23,158世帯46,045人に避難指示を出しています。能代市は、鶴形地区、二ツ井地区の土砂災害警戒区域、檜山・母体地区の檜山川流域のあわせて782世帯1,587人に避難指示を出しています。北秋田市は、合川地区、七日市地区、森吉地区、鷹巣地区の一部地域に避難指示を出しています。三種町は下岩川と上岩川の全域、594世帯1,165人に避難指示を出しています。一方、男鹿市は6地区の7,180世帯13,033人に高齢者等避難を出しています。各自治体では対象地域に避難所を開設しています。