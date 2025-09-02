【続報】各地で土砂災害などのおそれ 五城目町の内川地区には緊急安全確保 4市1町で避難指示 2日午前10時現在 秋田
大雨により土砂災害のおそれがあるとして、県内の自治体では避難情報を発令しています。
五城目町の内川地区には河川が氾濫したとして緊急安全確保が出されています
五城目町は内川地区で河川が氾濫したとして、警戒レベル5の緊急安全確保を出しました。
緊急安全確保が出されたのは、五城目町内川地区の164世帯335人です。
五城目町は6つの地域に土砂災害や河川反氾濫のおそれがあるとして、あわせて1,252世帯2,661人に警戒レベル4の避難指示を出しています。
秋田市は、河辺雄和地区を除く秋田市全域の土砂災害警戒区域、23,158世帯46,045人に避難指示を出しています。
能代市は、鶴形地区、二ツ井地区の土砂災害警戒区域、檜山・母体地区の檜山川流域のあわせて782世帯1,587人に避難指示を出しています。
北秋田市は、合川地区、七日市地区、森吉地区、鷹巣地区の一部地域に避難指示を出しています。
三種町は下岩川と上岩川の全域、594世帯1,165人に避難指示を出しています。
一方、男鹿市は6地区の7,180世帯13,033人に高齢者等避難を出しています。
各自治体では対象地域に避難所を開設しています。