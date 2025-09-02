Image: DZT

午後のオンライン会議中、ふと集中力が途切れている自分に気づく…。そんな瞬間ありませんか？

それは、やる気や意思の問題というより姿勢のブレにも原因があるかも。姿勢から崩れる集中力を道具で補う、そんな発想のワークチェアが「YPS-S800」です。

自在なフィット感に重点が置かれたこのワークチェアは、身体の動きに同調し、最適な姿勢が保ちやすいです。1日中、質の高いパフォーマンスを維持するためのヒントが、ここにあります。

身体の中心を捉える、独自の「ダブルウィングランバーサポート」

長時間のデスクワークで、負担がかかりやすい部位といえば、腰じゃないでしょうか。クッションの厚みでは誤魔化しきれないその負担、「YPS-S800」のダブルウィングランバーサポートに託してもいいかもしれません。

この機構では、左右に独立したサポートパーツがグローブのように、腰を包み込みます。特筆すべきは、前後の動きも加わった「6D多方向サポート」という仕組み。姿勢を変えるたびに、サポートパーツが自動で追従し、常に最適なポイントを支え続けてくれるんです。背をあずけた瞬間にスッと芯が入る。この感覚、ほかにはないものです。

仕事の合間に。165°フルリクライニングという名の休息

良い仕事は、質の高い休息から生まれます。「YPS-S800」は、最大165°まで倒せる深いリクライニング機能を搭載。数分の仮眠が、午後の生産性を大きく左右することは、多くのビジネスパーソンが知るところでしょう。

さらなる快適性の秘密は、座面下に隠されたメッシュフットレスト。サッと引き出せば、そこはもう、オフィスのなかのビジネスクラスです。

一体成型のヘッドレストが頭から首、肩にかけてのS字カーブに寄り添ってくれるので、安心して身体をあずけられます。アイデアに煮詰まったとき、このワークチェアがとっておきの思考のリセットボタンになるはずです。

体格に合わせる、オーダーメイドのようなアジャスト

既製品の椅子に、身体を合わせにいく必要はもうありません。「YPS-S800」は、使う人の身体に合わせて細かく調整できる機能を備えています。背もたれは最大6cmの範囲で昇降し、もっともサポートが必要な腰の位置にぴったり設定可能。160〜185cmまで、幅広い身長の方にフィットします。

座面は前後に4cmスライド。太ももの裏が圧迫される不快感をなくし、理想的な座深を実現します。もちろん、座面の高さも床から47〜54cmの範囲で調整でき、デスクとの関係を整えやすいです。

ワークフローを止めないつくり込み

細部へのこだわりが、プロダクトの完成度を決めます。これは、優れたガジェットもワークチェアも同じです。

「YPS-S800」の3D回転アームレストは、高さや角度を自在に調整でき、PC作業中の腕の重さをしっかり支えます。そして、リクライニングに連動して肘掛けの角度が自動で変わる追従機能。どんな姿勢でも腕が自然な定位置にある感覚は、まさに「痒い所に手が届く」心地良さです。

肌が直接触れる部分には、優しい肌触りのリネンミックスストレッチ素材を採用。長時間座っていても蒸れにくく、常にさらりとした快適さが持続します。

ワークチェアは生産性を律するコックピット

1日の多くの時間を過ごすワークチェアは、生産性を左右する重要なビジネスツールです。

身体への負担軽減をサポートするだけでなく、仕事と休息のサイクルをシームレスにつなぐ「YPS-S800」を導入すれば、知的生産活動の質そのものを見直すきっかけになるかもしれません。

毎日のデスクワークをもっと創造的で快適な時間に変えるのに、オフィスや書斎の大掛かりなアップデートは不要かも。その最終的な答え合わせは、ご自身の身体を通して実施していただければと思います。

