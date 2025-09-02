ノイキャンはないけどそれがいい。レトロでカラフルなPhilipsのヘッドホン
本体カラー3色x付属イヤーパッド3色で、カラーコーディネートして遊べるところもいいよなあ。
復刻版というわけじゃないんだけど、80年代のアイテムらしさが満ち溢れているヘッドホン「TAH2000」が出たぞ！ メタルプレートのヘッドバンドに、プラスチックのハウジングの組み合わせがなんともレトロじゃないですか。
手掛けたのはオーディオメーカーとしての歴史も深いフィリップス。当時のオーディオ市場を知っているからこその技とみた。
スペックは極めてスタンダードなBluetoothワイヤレスヘッドホン。ノイキャンもありません。でも実勢価格が4,290円くらいだからアリだよね。重量も80gと軽いしさ。
ボディのカラーはブラック、ホワイト、ティール（青緑色）。光沢を抑えたオフめのトーンです。
さらにグレー、イエロー、オレンジのイヤーパッドが付属します。本体はしっとりと、でもイヤーパッドでカラフルに彩ったツートーンにできるところも、古き懐かしき感じがしますね。
