MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È²Æ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÂê¤Ç4¿Í¤Î¤Ê¤«¤ÇÃ¯¤¬°ìÈÖ¡ÈSuperhuman¡É¤Ê¤Î¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA



¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎUVÂÐºö¤Ï¡©

MIZYU¡§¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡ÖÂÀÍÛ¤È·î¡×¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖUVÂÐºö¡¢°ìÈÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×

SUZUKA¡§¤½¤ì¡¢¤â¤¦KANON¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

MIZYU¡§Æü»±¤µ¤·¤Æ¤ë¡£¤¢¡¢¤Ç¤â»ä¤â¤¿¤Þ¤Ë¤µ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£

RIN¡§MIZYU¤«KANON¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£MIZYU¤Ã¤Æ¤µ¡¢2¤ÄÇû¤ê¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤Ë¤âÆü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£

MIZYU¡§¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÉ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ôÇ¯´Ö¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¡£Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãã¿§¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢Ê¬¤±ÌÜ¤¬¡¢Æ¬ÄºÉô¤¬¡£¤Ç¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤µ¡¢Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢ÈéÉæ¤È¤«¤â¤µ¡¢ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤º¤Ã¤È¤Í¡¢Åß¤Ç¤â¹õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢º£¤ÏÆ¬ÄºÉô¤Ë¤â¡¢Ê¬¤±ÌÜ¤Ë¤â¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏKANON¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

KANON¡§¤½¤¦¤Í¡¢¤Ç¤â»äÀ¸³è¡Ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡Ë¡Ä¡Ä¡£

SUZUKA¡§¤ï¤·¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¢º£Ç¯¤â1²ó¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡¢¤³¤Î²¿Ç¯´Ö¤â¡£²¿Ç¯´Ö¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢³¤¹Ô¤«¤Ø¤ó¸Â¤êÅÉ¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡£

MIZYU¡§³¤¹Ô¤¯¤ÈÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡£

SUZUKA¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢²Ð½ý¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¡¢Á´Éô¿å¤Ö¤¯¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¡£ÆÃ¼ì¤ÊÂÐºö¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢MIZYU¡ª

KANON¡§¤¦¤ó¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¡£

SUZUKA¡§¤¸¤ã¤¢¡¢MIZYU¤Á¤ã¤óÇ§Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª

MIZYU¡§ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤±ÌÜ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª

SUZUKA¡§¤ß¤ó¤ÊÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

MIZYU¡§Âç»ö¤Ë¤·¤Æ²Æ¤ò³Ú¤·¤à¤ó¤À¤è¡ª

KANON¡§³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª


¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËKANON¡¢SUZUKA¡¢MIZYU¡¢RIN¡Ë



