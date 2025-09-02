¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö·ëº§¼°¤ÎÍ¾¶½¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÁû¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿INIüâÄÍÂçÌ´¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖINI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¡×¤Î郄ÄÍÂçÌ´¡Ê¤¿¤«¤Ä¤«¡¦¤Ò¤í¤à¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î郄ÄÍÂçÌ´¤µ¤ó¡£»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤Ç¡¢11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£INI¤Ï6·î25Æü3RD ALBUM¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëº§¼°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¤Ë½Ð±é
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§Àè½µ¤Ï¡¢½é¤ÎÀ¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡Ä¡£
郄ÄÍ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Ï·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¼°¤ÎÍ¾¶½¤Ç¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¿·Ïº¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢±ÇÁü¤Ë郄ÄÍÂçÌ´¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤â¤¦¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÁû¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
郄ÄÍ¡§¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
郄ÄÍ¡§¸÷±É¤Ç¤¹¡ª ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡ÖËÍ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤¤ì¤¤¤á¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¡ª »äÉþ¤Ê¤Î¤«°áÁõ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
郄ÄÍ¡§¥¢¥«¥Ú¥é»þÂå¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¾¯¤·¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª ·ëº§¼°¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é»þÂå¤ÎÍ§Ã£¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
郄ÄÍ¡§¼Â¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡¢ËÍ¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥Þ¥¸!?
郄ÄÍ¡§¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¸åÇÚ¤È¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¢¤Î¥á¥ó¥Ä¤«¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ë¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
郄ÄÍ¡§¡Ö¤±¤ó¤È¤µ¤ó¡¢º£Æü·ëº§¼°¤é¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤²¤Ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º±ÇÁü¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§´ò¤·¤¹¤®¤ë¡£º£¤Ç¤â¸òÎ®¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥«¥Ú¥é³¦·¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
