２日の登板に向けて調整した広島・床田寛樹

☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ＤｅＮＡ＝ケイ

　広島は２日、床田がＤｅＮＡ戦に先発する。現在は９勝を挙げている床田だが２３、２４年ともに１１勝。２５年も１０勝に到達すれば３年連続の２ケタ勝利となる。球団で３年以上２ケタ勝利を挙げた投手は１７〜１９年に３年連続の大瀬良大地以来６年ぶり。広島で３年以上連続で２ケタ勝利を挙げた勝利は次の通り。

　投　　　手＝年数（期　　　間）

　長谷川良平＝８（５０〜５７年）

　大田垣喜夫＝４（５４〜５６年）

　大石　　清＝５（６０〜６４年）

　池田　英俊＝５（６２〜６６年）

　安仁屋宗八＝３（６８〜７０年）

　外木場義郎＝３（６８〜７０年）

　大石弥太郎＝４（６９〜７２年）

　外木場義郎＝５（７２〜７６年）

　池谷公二郎＝５（７５〜７９年）

　北別府学＝１１（７８〜８８年）

　川口　和久＝６（８６〜９１年）

　佐々岡真司＝３（９０〜９２年）

　紀藤　真琴＝３（９４〜９６年）

　黒田　博樹＝３（０１〜０３年）

　黒田　博樹＝３（０５〜０７年）

　前田　健太＝６（１０〜１５年）

　大瀬良大地＝３（１７〜１９年）

　最長は７８〜８８年に１１年連続の北別府学。広島の誇る左腕は２ケタ勝利にのせることができるだろうか。

（その他のカード）

　☆巨人―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川

　☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、阪神＝村上

　☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝岸、西武＝今井

　☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝石川柊、日本ハム＝伊藤

　☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝モイネロ、オリックス＝宮城

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順