【ＮＰＢきょうのみどころ】広島の床田が大瀬良以来６年ぶりの３年連続２ケタ勝利なるか
☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、ＤｅＮＡ＝ケイ
広島は２日、床田がＤｅＮＡ戦に先発する。現在は９勝を挙げている床田だが２３、２４年ともに１１勝。２５年も１０勝に到達すれば３年連続の２ケタ勝利となる。球団で３年以上２ケタ勝利を挙げた投手は１７〜１９年に３年連続の大瀬良大地以来６年ぶり。広島で３年以上連続で２ケタ勝利を挙げた勝利は次の通り。
投 手＝年数（期 間）
長谷川良平＝８（５０〜５７年）
大田垣喜夫＝４（５４〜５６年）
大石 清＝５（６０〜６４年）
池田 英俊＝５（６２〜６６年）
安仁屋宗八＝３（６８〜７０年）
外木場義郎＝３（６８〜７０年）
大石弥太郎＝４（６９〜７２年）
外木場義郎＝５（７２〜７６年）
池谷公二郎＝５（７５〜７９年）
北別府学＝１１（７８〜８８年）
川口 和久＝６（８６〜９１年）
佐々岡真司＝３（９０〜９２年）
紀藤 真琴＝３（９４〜９６年）
黒田 博樹＝３（０１〜０３年）
黒田 博樹＝３（０５〜０７年）
前田 健太＝６（１０〜１５年）
大瀬良大地＝３（１７〜１９年）
最長は７８〜８８年に１１年連続の北別府学。広島の誇る左腕は２ケタ勝利にのせることができるだろうか。
（その他のカード）
☆巨人―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）巨人＝戸郷、ヤクルト＝奥川
☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、阪神＝村上
☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝岸、西武＝今井
☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝石川柊、日本ハム＝伊藤
☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝モイネロ、オリックス＝宮城
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順