¡ÚÆÈ¼«¡Û¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤« Ãæ¹ñ¡¦ßÄÍÛ¤òÄÌ²á¤¹¤ë±ÇÁüÂª¤¨¤ë¡¡Ãë¤¹¤®¤ËËÌµþÅþÃåÍ½Äê ¤¢¤¹·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É½ÐÀÊ¤Ø
Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ÀìÍÑÎó¼Ö¤ÇÃæ¹ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑÎó¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎó¼Ö¤òJNN¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖßÄÍÛ»ÔÆâ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô¤ÎÎËÇ«¾Ê¡¦ßÄÍÛ¤ÇJNN¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¼ÖÂÎ¤Ë²«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡ÖÏ«Æ¯¿·Ê¹¡×¤Ï¶âÁí½ñµ¤¬ÌÀ¤±Êý¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ¶¤ÎÄ®¡¦Ã°Åì¤Î·ÙÈ÷¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ßÄÍÛ¤òÄÌ²á¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÉä¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÃ°Åì¤«¤éËÌµþ¤ËÈ´¤±¤ëÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÎÄÌ²á¸å¤ËÉÕ¶á¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ä·ÙÈ÷¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±ÇÁü¤ÎÎó¼Ö¤Ï¶âÁí½ñµ¤ò¾è¤»¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤ÎË¬Ãæ¤Ï6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¡¢¸á¸å¤ËËÌµþ¤ËÃå¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¢¤¹¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÌµþ¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¶âÁí½ñµ¤È¤ÎÇ¯Æâ¤Î²ñÃÌ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¶âÁí½ñµ¤¬¤¤Î¤¦¡¢ÃºÁÇÁ¡°ÝÊ£¹çºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ICBM¡áÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿··¿ICBM¡Ö²ÐÀ±19·¿¡×¤ä¼¡À¤Âå·¿¤Î¡Ö²ÐÀ±20·¿¡×¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£