¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¸µµÄÄ¹¤¬½Æ¤Ç8È¯·â¤¿¤ì¤Æ»àË´ 52ºÐÃË¤ò¹´Â«¡¡¥í¥·¥¢Â¦¤¬´ØÍ¿¤·¤¿·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¤Î¸µµÄÄ¹¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë½»¤à52ºÐ¤ÎÃË¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥í¥·¥¢¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¸µµÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï8·î30Æü¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë½Æ¤Ç8È¯·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·Ù»¡¤Ï1Æü¡¢¥ê¥Ó¥¦¤Ë½»¤à52ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬´ØÍ¿¤·¤¿·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤»¦¿Í»ö·ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÜºº¤Ë¤è¤êÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£