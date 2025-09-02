

佐賀・長崎を巡る「冒険の旅」を最高にお得に楽しむための必須アイテム、「GO QUEST 西九州フリーきっぷ」が登場しました。このきっぷは、JR九州とJR西日本が共同で展開する観光キャンペーン「GO QUEST SAGA・NAGASAKI」の目玉で、西九州新幹線や特急列車が乗り放題となって9,990円からという価格設定が最大の魅力です。

2025年9月6日(土)から2026年3月31日(火)まで開催されるキャンペーン期間中、このきっぷを片手に謎解きラリーなどのイベントに参加すれば、旅はさらにエキサイティングなものになります。本記事では、この最強フリーきっぷの詳細と、それを使って一人でも家族連れでも佐賀県と長崎県を楽しむことが出来るキャンペーンの全体像をご紹介します。

冒険の必須アイテム！超お得な「GO QUEST 西九州フリーきっぷ」

今回のキャンペーンで最大の注目は、佐賀・長崎エリアのJR線が乗り放題になる「GO QUEST 西九州フリーきっぷ」です。西九州新幹線も特急も利用でき、旅のスタイルに合わせて2日間用と3日間用が選べます。

・フリー区間： 西九州新幹線全線、長崎本線・佐世保線・大村線・唐津線の全線、筑肥線(姪浜〜伊万里)

・料金：（2日間用） 大人9,990円、こども2,990円 、（3日間用）： 大人10,990円、こども3,990円

・指定席も利用可能： フリー区間内の自由席が乗り放題なことに加え、指定席（人気のD&S列車含む）も3回まで利用できるのが大きな魅力です。

・購入方法：「JR九州インターネット列車予約」で、利用開始日の前日まで購入できます。

さらに、MaaSアプリ「my route」では、指定席利用は別途有料となりますが、2日間用9,500円、3日間用10,500円と、さらにお得なデジタル版も発売されます（おとな用のみ） 。

「GO QUEST 西九州フリーきっぷ」フリー区間

冒険の始まりは9月6日から！「GO QUEST」キャンペーン

フリーきっぷを手に入れたら、次は冒険の旅へ出発です。「GO QUEST SAGA・NAGASAKI」は、佐賀県・長崎県を冒険の舞台に見立て、列車に乗って各地を巡るRPG（ロールプレイングゲーム）のような体験ができる観光キャンペーンです。開催期間は2025年9月6日(土)から2026年3月31日(火)までとなっています。

佐賀・長崎 GO QUESTキャンペーン （画像：JR九州Webサイトから）

キャンペーンのオープニングとして、西九州新幹線開業3周年を記念したイベント「GO WEST 3」が9月6日(土)に西九州新幹線の各駅で開催されます。

お宝ゲットを目指せ！謎解きスタンプラリー開催

キャンペーンの目玉企画として「SAGA NAGASAKI 謎解きスタンプラリー」が開催されます 。パンフレットに書かれた謎を解き、駅や街中に隠された全20個のスタンプを集めると、豪華な賞品が当たる抽選に応募できます。

＜賞品一覧＞

・スタンプ2個： オリジナルピンバッジ（全員プレゼント）

・スタンプ10個以上： 1万円相当の沿線5市の特産品（抽選で30名）

・全20個コンプリート： 「嬉野 八十八」や「長崎マリオットホテル」などのペア宿泊券や、D&S列車「36ぷらす3」のペアチケット（抽選で計5組10名）

まだある！旅がもっと楽しくなる特別企画

キャンペーン期間中は、他にも様々な企画が用意されています。

・Instagramキャンペーン： 「#西九州で冒険」をつけて写真を投稿すると、抽選で特産品が当たります。

・JR九州ウォーキング： 11月1日から、謎解きをしながら巡る“ミステリーフリーウォーク”を長崎駅と武雄温泉駅周辺で開催します。

・アプリ特典： 九州観光モバイルアプリをダウンロードすると、Sクラスのレンタカーが1日3,000円で利用できるプランや、対象店舗で使える500円分のお土産チケットがもらえます。

・GO QUEST×WESTERポイントキャンペーン：e5489またはEＸサービスで山陽新幹線（新大阪〜小倉）⇔（山陽新幹線：博多駅経由）⇔佐賀県・長崎県内の新幹線または特急停車駅の区間を1予約でご利用いただいた方から抽選で1,000名にWESTERポイント10,000ポイントを進呈。

・GO QUEST×JRキューポアプリキャンペーン：条件を満たした方にはもれなく全員に、JRキューポアプリでつかえる200ポイント付与クーポンを進呈。Wチャンスで更に500ポイントがもらえる可能性があります。

佐賀・長崎を巡る冒険の旅へ！ （画像：JR九州Webサイトから）

まるでゲームの主人公になったような気分で、佐賀・長崎エリアを冒険できる「GO QUEST」キャンペーン。

その冒険を最大限楽しむための鍵となるのが、お得な「GO QUEST 西九州フリーきっぷ」です。このきっぷを片手に、まだ見ぬ西九州の「お宝」を探す旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR九州・JR西日本、TOP画像：PIXTA）

