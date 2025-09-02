北海電が上値指向、目標株価引き上げの動きなどを追い風にバリューシフトの流れに乗る

北海道電力<9509.T>が上値指向を鮮明とし、一時５５円高の１２０６円まで上値を伸ばす場面があった。半導体製造企業ラピダスが北海道・千歳市に最先端半導体の量産を目指す巨大工場を建設しており、２０２７年の量産開始を目指しているが、北海電はその関連有力株として注目度が高い。また、同社は２６年３月期の営業利益が前期比３割減見通しと低調ながら、８月８日に開示された２５年４～６月期の同利益は前年同期比２７％増の４３８億９８００万円と好調で、進捗率の高さから通期上方修正への期待を内包している。また、ＰＥＲ１０倍前後、ＰＢＲが０．７倍台に放置されており割安感も強い。市場では「半導体関連など投資指標面で割高なハイテクセクターに足もと逆風が強まるなか、目先バリュー株への資金シフトが観測されており、同社はその受け皿となっている。また、直近９月１日付でモルガンスタンレーＭＵＦＧ証券が同社株の目標株価を１４５０円に引き上げており、これを受けて上値余地が意識された」（中堅証券ストラテジスト）と指摘する。



出所：MINKABU PRESS