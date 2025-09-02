＜注目銘柄＞＝日触媒、５．３％台の高配当利回りが魅力 ＜注目銘柄＞＝日触媒、５．３％台の高配当利回りが魅力

日本触媒<4114.T>は上値指向が強く１８００円台のもみ合いは積極的に買い向かってみたい。同社はアクリル酸で世界屈指の商品シェアを有するほか、高吸水性樹脂では世界トップシェアを誇るグローバルニッチトップ。２６年３月期は研究開発コストの上積みやトランプ関税などの影響から営業利益が前期比１１％減の１７０億円と減益を見込むが、株価には織り込み済み。２７年３月期は収益Ｖ字回復への期待も強く、ＰＢＲは０．７倍台と割安な点も魅力だ。



ポイントとなるのは株主還元意欲の強さで、自社株買いに積極的なほか、今３月期は前期比減配となるものの年１００円を計画し、利回りに換算して５．３％台と高い。２８年３月期までの中期計画では配当性向１００％もしくはＤＯＥ２％を掲げており、株価も早晩これを本格評価する動きとなろう。当面はもみ合い圏離脱を視野に１月７日の年初来高値１９５１円奪回から２０００円大台活躍を目指す展開に。（桂）



