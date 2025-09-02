日本代表がアメリカで始動！三笘が別メニュー、２選手が不参加【現地発】
アメリカ遠征で、現地９月６日にメキシコ、同９日にアメリカと対戦する日本代表が１日、オークランドで始動した。
この日の練習は、追加招集の菅原由勢（ブレーメン）と、クラブ事情で合流が遅れている前田大然（セルティック）が不参加で、25人で実施。三笘薫はコンディション調整のために別メニューとなった。
怪我によって招集外のコアメンバーが多く出たなか、難敵メキシコとの一戦に向け、どれだけ連係を深めていけるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

