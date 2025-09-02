【PrimeVideo】2025年9月の新着作品：『コンフィデンスマンKR』『セフレと恋人の境界線』など独占配信
Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で、9月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。
【画像】配信作品のキービジュアル（単体）
■映画（日本）
9月1日（月）
『劇場版ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵』
『東京リベンジャーズ』
『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -運命-』
『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -決戦-』
『とんかつDJアゲ太郎』
9月5日（金）
『容疑者Xの献身』
『真夏の方程式』
『マチネの終わりに』
9月10日（水）
『劇映画 孤独のグルメ』＊独占
9月12日（金）
『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 ＊独占配信
9月13日（土）
『きさらぎ駅Re:』 ＊見放題独占配信
9月15日（月・祝）
『ババンババンバンバンパイア』 ＊独占配信
9月17日（水）
『湖の女たち』
9月19日（金）
『BADBOYS THE MOVIE』 ＊独占配信
9月20日（土）
『罪と悪』
9月26日（金）
『366日』 ＊見放題独占配信
■映画（海外）
9月1日（月）
『ヒューマン・ハンター』
『燃えあがる女性記者たち』
9月3日（水）
『アイス・ロード：リベンジ』（Ice Road: Vengeance／アメリカ） ＊午後4時から独占配信
9月5日（金）
『ヴェノム：ザ・ラストダンス』＊見放題独占配信
9月10日（水）
『MaXXXine マキシーン』 ＊独占配信
9月14日（日）
『ブルータリスト』
9月21日（日）
『ANORA アノーラ』
■映画（韓国）
9月4日（木）
『貴公子』
■アニメ映画（日本）
9月19日（金）
『きみの色』 ＊見放題独占配信
■アニメ映画（海外）
9月14日（日）
『野生の島のロズ』
■テレビドラマ（日本）
9月1日（月）
『青天を衝け』
『舞いあがれ!』
『蒼い瞳とニュアージュ』
『イヴの贈り物』
『一応の推定』
『稲垣家の喪主』
『MBO(マネジメント・バイアウト) 〜経営権争奪・企業買収の行方〜』
『完全無罪』
『希望ヶ丘の人びと』
『きんぴか』
『グーグーだって猫である2 - good good the fortune cat -』
『賢者の愛』
『交渉人』
『巷説百物語 狐者異』
『巷説百物語 飛縁魔』
『死刑基準』
『沈まぬ太陽』
『推定有罪』
『センセイの鞄』
『その時までサヨナラ』
『同期』
『長い長い殺人』
『春、バーニーズで』
『ビート』
『東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」』
『双葉荘の友人』
『プラチナタウン』
『蛇のひと』
『本日は、お日柄もよく』
『三谷幸喜「short cut」』
『宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」』
『向田邦子 イノセント 隣りの女』
『向田邦子 イノセント きんぎょの夢』
『向田邦子 イノセント 三角波』
『向田邦子 イノセント 愛という字』
『娘の結婚』
『山のトムさん』
『闇の伴走者』
『誘拐』
『楽園』
『理由』
『レディ・ジョーカー』
『緊急取調室（2014）』
『ドラマSP 緊急取調室〜女ともだち〜（2015）』
『緊急取調室（2017）』
『緊急取調室（2019）』
『緊急取調室（2021）』
『新春ドラマSP 緊急取調室 特別招集2022〜8億円のお年玉〜』
9月10日（水）
『おとなりコンプレックス』
■テレビドラマ（海外）
9月1日（月）
『ザ･ランナラウンズ』（The Runarounds／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
9月10日（水）
『ザ・ガールフレンド 〜あなたが嫌い〜』（The Girlfriend／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
9月17日（水）
『ジェン・ブイ』（Gen V／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信
■テレビドラマ（韓国）
9月1日（月）
『偶然かな』
9月6日（土）
『コンフィデンスマンKR』 ＊午後10時30分から独占配信
■テレビドラマ（中国）
9月5日（金）
『サレ妻の華麗なる復讐』
『紅い結婚〜愛は復讐の裏に〜』
■テレビアニメ（日本）
9月12日（金）
『チェンソーマン総集編』
■テレビアニメ（海外）
9月10日（水）
『ヘルヴァ･ボス』（Helluva Boss／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■バラエティー（日本）
9月3日（水）
『セフレと恋人の境界線』シーズン1 ＊午前0時から独占配信
■バラエティー（海外）
9月5日（金）
『ディッシュ・イット・アウト 〜箱から広がる世界のレシピ〜』（Dish It Out ／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■ドキュメンタリー（日本）
9月13日（土）
『ラウール On The Runway』 ＊独占配信
（C）2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.
（C）2025映画「366日」製作委員会
（C）2025 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』製作委員会 （C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/ 集英社
（C）2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会（C）奥嶋ひろまさ（秋田書店）2022
（C）2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
（C）Storm Labels Inc.
【画像】配信作品のキービジュアル（単体）
■映画（日本）
9月1日（月）
『劇場版ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵』
『東京リベンジャーズ』
『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -運命-』
『東京リベンジャーズ ２／血のハロウィン編 -決戦-』
『とんかつDJアゲ太郎』
『容疑者Xの献身』
『真夏の方程式』
『マチネの終わりに』
9月10日（水）
『劇映画 孤独のグルメ』＊独占
9月12日（金）
『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 ＊独占配信
9月13日（土）
『きさらぎ駅Re:』 ＊見放題独占配信
9月15日（月・祝）
『ババンババンバンバンパイア』 ＊独占配信
9月17日（水）
『湖の女たち』
9月19日（金）
『BADBOYS THE MOVIE』 ＊独占配信
9月20日（土）
『罪と悪』
9月26日（金）
『366日』 ＊見放題独占配信
■映画（海外）
9月1日（月）
『ヒューマン・ハンター』
『燃えあがる女性記者たち』
9月3日（水）
『アイス・ロード：リベンジ』（Ice Road: Vengeance／アメリカ） ＊午後4時から独占配信
9月5日（金）
『ヴェノム：ザ・ラストダンス』＊見放題独占配信
9月10日（水）
『MaXXXine マキシーン』 ＊独占配信
9月14日（日）
『ブルータリスト』
9月21日（日）
『ANORA アノーラ』
■映画（韓国）
9月4日（木）
『貴公子』
■アニメ映画（日本）
9月19日（金）
『きみの色』 ＊見放題独占配信
■アニメ映画（海外）
9月14日（日）
『野生の島のロズ』
■テレビドラマ（日本）
9月1日（月）
『青天を衝け』
『舞いあがれ!』
『蒼い瞳とニュアージュ』
『イヴの贈り物』
『一応の推定』
『稲垣家の喪主』
『MBO(マネジメント・バイアウト) 〜経営権争奪・企業買収の行方〜』
『完全無罪』
『希望ヶ丘の人びと』
『きんぴか』
『グーグーだって猫である2 - good good the fortune cat -』
『賢者の愛』
『交渉人』
『巷説百物語 狐者異』
『巷説百物語 飛縁魔』
『死刑基準』
『沈まぬ太陽』
『推定有罪』
『センセイの鞄』
『その時までサヨナラ』
『同期』
『長い長い殺人』
『春、バーニーズで』
『ビート』
『東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」』
『双葉荘の友人』
『プラチナタウン』
『蛇のひと』
『本日は、お日柄もよく』
『三谷幸喜「short cut」』
『宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」』
『向田邦子 イノセント 隣りの女』
『向田邦子 イノセント きんぎょの夢』
『向田邦子 イノセント 三角波』
『向田邦子 イノセント 愛という字』
『娘の結婚』
『山のトムさん』
『闇の伴走者』
『誘拐』
『楽園』
『理由』
『レディ・ジョーカー』
『緊急取調室（2014）』
『ドラマSP 緊急取調室〜女ともだち〜（2015）』
『緊急取調室（2017）』
『緊急取調室（2019）』
『緊急取調室（2021）』
『新春ドラマSP 緊急取調室 特別招集2022〜8億円のお年玉〜』
9月10日（水）
『おとなりコンプレックス』
■テレビドラマ（海外）
9月1日（月）
『ザ･ランナラウンズ』（The Runarounds／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
9月10日（水）
『ザ・ガールフレンド 〜あなたが嫌い〜』（The Girlfriend／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
9月17日（水）
『ジェン・ブイ』（Gen V／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信
■テレビドラマ（韓国）
9月1日（月）
『偶然かな』
9月6日（土）
『コンフィデンスマンKR』 ＊午後10時30分から独占配信
■テレビドラマ（中国）
9月5日（金）
『サレ妻の華麗なる復讐』
『紅い結婚〜愛は復讐の裏に〜』
■テレビアニメ（日本）
9月12日（金）
『チェンソーマン総集編』
■テレビアニメ（海外）
9月10日（水）
『ヘルヴァ･ボス』（Helluva Boss／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■バラエティー（日本）
9月3日（水）
『セフレと恋人の境界線』シーズン1 ＊午前0時から独占配信
■バラエティー（海外）
9月5日（金）
『ディッシュ・イット・アウト 〜箱から広がる世界のレシピ〜』（Dish It Out ／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■ドキュメンタリー（日本）
9月13日（土）
『ラウール On The Runway』 ＊独占配信
（C）2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.
（C）2025映画「366日」製作委員会
（C）2025 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』製作委員会 （C）LUCKY LAND COMMUNICATIONS/ 集英社
（C）2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会（C）奥嶋ひろまさ（秋田書店）2022
（C）2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
（C）Storm Labels Inc.