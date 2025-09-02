ソン・イェジンの日本公式ファンクラブ＆Xオープン

　『愛の不時着』をはじめとする代表作で幅広い世代から支持される韓国の俳優ソン・イェジンの日本公式ファンクラブおよび日本公式Xが、オープンした。

【動画】「皆さんにすてきな姿を」ファンにメッセージしたソン・イェジン

　最新ニュースや限定コンテンツ、イベント情報などを日本のファンにいち早く届ける。ファンクラブは入会金・年会費無料となっている。

　公開された動画では「これからの活動や、ファンクラブでしか見れないコンテンツを通して、皆さんにすてきな姿をお見せできたらうれしいです」とコメントしている。

　ソン・イェジン日本公式ファンクラブ・Xのオープンを記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施。抽選で5人に、ソン・イェジンの直筆サイン入りポラロイド写真がプレゼントされる。

　ソン・イェジンは映画『仕方ない（原題）』が24日、韓国公開予定となってる。

■キャンペーン期間
9月1日（月）午後3時〜9月19日（金）午後11時59分

■参加方法
1. ソン・イェジン日本公式Xをフォロー
2. 該当ポスト（オープン記念メッセージ動画）をリポスト

■ソン・イェジン プロフィール
生年月日：1982年1月11日
身長：165cm

【代表作】
●ドラマ
2022年　39歳
2019〜2020年　愛の不時着
2018年　よくおごってくれる綺麗なお姉さん
2013年　サメ〜愛の黙示録〜
2010年　個人の趣向
2006年　恋愛時代
2003年　夏の香り

●映画
2018年　ザ・ネゴシエーション
2018年　Be With You 〜いま、会いにゆきます
2016年　ラスト・プリンセス　大韓帝国最後の皇女
2014年　パイレーツ
2012年　ザ・タワー 超高層ビル大火災
2009年　白夜行-白い闇の中を歩く
2008年　妻が結婚した
2005年　四月の雪
2004年　私の頭の中の消しゴム
2003年　ラブストーリー