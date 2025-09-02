µÆ´ÖÀéÇµ»á¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤Àº®Íð¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Îº®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤ÎµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÄ¹¤Ï£±£°Æü°ÊÆâ¤Ë¼¿¦¤«¼º¿¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö²ò»¶¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î»ÔÄ¹Áª¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤³¤Îº®Íð¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄÀÀÅ²½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï²¿¤ò¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤·¤Æ¡×»ÔÄ¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÀ¯ºö¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£°ìÄê¤Î»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»ÔÌ±¤ÎÊý¤ÎÁêÅö¤ÊÊý¤«¤é¤Î¼¿¦¤ÎÍ×µá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ËÅì»ÔÌ±Á´ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤Îº®Íð¤ò¼ý¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£