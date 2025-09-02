２０２８年ロサンゼルス五輪を目指すサッカー男子の世代別代表を率いる大岩剛監督が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

ロス五輪の出場権獲得に向けて意気込みを語り、監督として選手たちの成長を重視する考えを、番組ＭＣで元日本代表の槙野智章さんに語った。

現役引退後すぐコーチに

大岩監督は２０１０年シーズンに鹿島アントラーズで現役を引退。２０１１年から鹿島のトップチームのコーチに就任した。

「引退するときにコーチのオファーをいただきました。当時の監督はオリヴェイラさんで、打診があったときにはびっくりしました」

「サッカー界にはいたいとは思っていました。育成の子どもたちを教えようかなとか、そういうイメージは多少はあったんですけど、トップチームのコーチになるというのは想像してなかったので、驚いたのは覚えてます」

オファーを受けて決意はすぐに固まった。

「ありがたいことだと思って、あまり迷ったりはしなかったですね」

現役を引退してすぐに所属チームのコーチになった。コーチ１年目は若手の指導が中心で、その時に鹿島に入団してきたのが、柴崎岳（鹿島アントラーズ）や昌子源（町田ゼルビア）だった。その後、２０１７年シーズンの途中から監督に就任した。

「監督ってドライなジャッジをしなきゃいけない時って必ずあるんですよ。マネジメントする立場は、ひいきや特別視、そういうのは絶対にタブー。監督と選手の関係になるわけで、いいことばっかりじゃないなって」

指導する立場になってからは、選手との距離感に気を配っているという。選手と食事に行くこともなくなった。

「全員と同じように接しないといけない。ブラジル人選手もいれば、ベテラン選手もいる。だから、全員と同じように接するっていうイメージかな」

自分だけで作るものじゃない

選手としては名古屋でベンゲル氏やケイロス氏、鹿島でセレーゾ氏やオリヴェイラ氏ら、世界的にも知られる名監督の下でプレーした。

「監督としてのカラーが色濃くあった人たち。自分も監督としてのカラーを出さなきゃいけないんだなっていうのは感じていました」

一方、こうも付け加える。

「ただ、これは自分だけで作るものじゃない。コーチや裏方さんがいて、個々の選手に合わせた作り方をしていかなきゃいけない」

選手たちのレベルアップのために

「五輪に出場することは大事なんですよ。国民の皆さんの関心はすごく高いです」

世代別代表を率いる難しさもある。

「選手は引き継がれず、経験を引き継げるのはスタッフだけ。Ａ代表とは全く違うスタイルでやらざるを得ないというのはパリ五輪の時も感じた。アジアにおける日本の立ち位置が変わってきて、リスペクトされながらも、日本を食ってやろうという雰囲気が広がってきたと感じている」

「この年代の選手が国際的な試合に多く参加してもらうことが、選手にとって意味のあることだと感じる。ロス五輪にアジア代表として出場するというのは最終目標ですけど、（選手のレベルアップに）うまくつなげていきたいなという気持ちがパリ五輪を経て強くなったと思っています。選手がレベルアップする場を提供するのが我々の仕事だと思っている」

大岩監督の目標についても聞いた。

「選手に対してのアプローチだとか、目の前のことに強い思いを持ってやりたいタイプ。９月にＵ―２３アジアカップの１次予選があるので、そこに向けてアプローチできる指導者でありたいなと思います」

サポーターに向けてもひと言。

「ロス五輪までの活動がたくさんあります。ぜひ試合に来て、応援してほしい。期待にこたえられるようなサッカーをして、勝つことにフォーカスしてやっていきます」

プロフィル

大岩剛（おおいわ・ごう）

ロサンゼルス五輪を目指す世代別代表監督。現役時代はセンターバックとして名古屋、磐田、鹿島で活躍。現役引退後は鹿島アントラーズのコーチに就任。2017〜19年には鹿島監督を務め、18年にアジア・チャンピオンズリーグを制覇。1972年生まれ、静岡県出身。