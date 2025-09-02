監修医師：

佐伯 信一朗（医師）

兵庫医科大学卒業。兵庫医科大学病院産婦人科、兵庫医科大学ささやま医療センター、千船病院などで研鑽を積む。兵庫医科大学病院産婦人科外来医長などを経て2024年3月より英ウィメンズクリニックに勤務。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会健康スポーツ医、母体保護法指定医。

子宮傍結合組織炎の概要

子宮傍結合組織炎は、子宮の周囲にある結合組織に炎症が生じる病気です。これは骨盤内炎症性疾患（PID）と呼ばれる病気のグループに含まれています。PIDは、子宮内膜炎（子宮の内側の炎症）、卵管炎（卵管の炎症）、卵巣炎（卵巣の炎症）、卵管卵巣膿瘍（卵管と卵巣に膿がたまる状態）、腹膜炎（お腹の膜の炎症）などを含みます。子宮傍結合組織炎は、これらの感染が広がって子宮の周りにまで及んだ状態です。

子宮傍結合組織炎の原因

この病気の原因は、主に細菌の感染です。多くの場合、性感染症が原因になります。特にクラミジア・トラコマチスや淋菌（ネイセリア・ゴノレアエ）という細菌がよく知られています。これらの菌が腟から子宮の入り口を通り、子宮の奥へと感染を広げていきます。さらに、腸内にいる嫌気性菌やその他の雑菌も感染に関わることが多く、複数の菌が一緒に感染を起こしていることが少なくありません。このように、非常に多様な菌が関与するため、治療には幅広い菌をカバーできる薬が必要です。

子宮傍結合組織炎の前兆や初期症状について

初期の症状は非常に様々です。代表的なのは下腹部の痛みです。痛みは鈍いことも鋭いこともあります。性行為のときに痛みを感じることもあります。その他、発熱、腰痛、吐き気、嘔吐、不正出血、腟からの異常なおりもの、外陰部のかゆみや嫌なにおいを伴う場合もあります。子宮の周囲の組織が腫れて炎症を起こすため、内診で子宮を動かしたときに強い痛みが出ることが特徴的です。一方で、自覚症状がほとんどない人もいます。症状が軽くても放置すると重症化することがあるため注意が必要です。

子宮傍結合組織炎の検査・診断

医師は、症状や診察の所見から診断を進めます。内診で子宮や卵巣に押さえたときの痛みがある場合、骨盤内炎症性疾患が疑われます。さらに、血液検査で白血球の増加や炎症の値（CRP、赤沈）の上昇があれば感染を示唆します。ただし、これらの検査だけで確実に診断できるわけではありません。

腟分泌物の検査で白血球が多く出ているかを顕微鏡で確認することも役立ちます。この所見がなければ、子宮内膜の炎症が否定できることが多いと報告されています。

画像検査としては、経腟超音波検査が一般的に行われます。卵管の壁が厚くなっていること（5mm以上）、中に液体がたまっていること、腹腔内に液体がたまっていることなどが見られます。さらに、コグホイールサイン（歯車のような形に見える所見）が特徴的とされています。経腟超音波は、卵管卵巣膿瘍（膿がたまる状態）の診断にも有用です。

より詳しい検査が必要な場合には、MRIが用いられることもあります。MRIは、卵管や卵巣の状態、膿瘍の有無などを高い精度で調べることができます。一部の研究では、経腟超音波よりも高い診断精度が報告されています。ただし、MRIは高額であり、すぐに行える医療機関は限られます。

診断がはっきりしない場合や他の病気の可能性がある場合には、子宮内膜の一部を採取して顕微鏡で調べたり、腹腔鏡手術で直接お腹の中を観察することもあります。腹腔鏡は直接確認できる利点はありますが、手術や麻酔のリスクも伴います。また、腹腔鏡でも診断が難しいケースもあり、必ずしも万能ではありません。

子宮傍結合組織炎の治療

この病気は疑わしい段階でも早めに治療を始めることが重要です。治療の中心は抗菌薬です。単独の菌ではなく、複数の菌が関わることが多いため、幅広い種類の菌に効く薬を使います。

一般的には、セフォキシチンという抗生物質を点滴で投与し、ドキシサイクリンという薬を併用します。代わりの方法としては、クリンダマイシンとゲンタマイシンの組み合わせや、オフロキサシンやレボフロキサシンとメトロニダゾールの併用療法も使われます。重症例では入院して点滴治療を行い、軽症の場合は外来で内服治療を行うことも可能です。外来治療で始めた場合でも、3日以内に症状の改善が見られないときは、入院治療に切り替える必要があります。

入院が必要とされる状況には、妊娠中、強い発熱や嘔吐がある場合、内服薬が飲めない場合、外来通院が困難な場合、手術が必要な病気を否定できない場合、卵管卵巣膿瘍がある場合などがあります。逆に、軽症から中等症の患者さんでは、入院しなくても外来治療で長期的な合併症が増えないことが、大規模な研究（PEACH Study）で確認されています。

子宮傍結合組織炎になりやすい人・予防の方法

若年で性交渉を開始した方、性パートナーが多い方、過去に骨盤内炎症性疾患にかかったことがある方は、子宮傍結合組織炎になるリスクが高いとされています。性感染症に感染した経験のある方も注意が必要です。

予防としては、性感染症の検査を定期的に受けることが重要です。特に25歳未満の性的活動のある女性には、クラミジアの検査が強く推奨されています。さらに、ゴナリア（淋菌）についても感染リスクが高い方は検査を受けるべきです。これらの早期発見と治療により、重い感染症への進行を防ぐことができます。







