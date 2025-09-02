秋元康とAI秋元康がAKB48新曲プロデュース対決！人気投票がスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『秋元康 × AI秋元康 ～AKB48新曲対決～』が、日本テレビにて9月15日に放送される。

■人間 VS AI…威信をかけた“世紀の一戦”

最新AI技術で秋元康の考え方を学習した【AI秋元康】が誕生。番組では、昭和・平成・令和と名曲を生み出し続けた秋元康と、AI秋元康がAKB48の新曲をプロデュースし、人気対決する。

目覚ましい進化で人類に衝撃を与え続けるAIは、人類の特権ともいえる「エンターテイメント」の分野でも、人類を凌駕するのか？ 人類とAIの対決を通して、迫り来る未来が見えるバラエティ番組だ。

■【秋元康】と【AI秋元康】が20周年を迎えるAKB48の新曲を制作

今回の対決は数々のヒット曲を手掛けてきた【秋元康】。

対決内容は【秋元康】と【AI秋元康】がそれぞれ、20周年を迎えるAKB48の新曲を制作。そして、人気投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞はもちろん、メロディの選定、選抜メンバーやセンターの選定も【秋元康】と【AI秋元康】がそれぞれ行う。

完成した2曲の勝敗を決めるのは「一般投票」。番組が用意した特設サイトで誰でも投票ができて、勝った方の曲のみデジタル配信される。果たして“AI秋元康の詞”は、伝説の作詞家本人のものを超えるのか？

番組を通して、見えるのは人間がAIを使って繁栄する「未来」だった…！

■ヒロミ、指原莉乃、SixTONESジェシー、ヒコロヒーがスタジオに登場

スタジオで楽曲の勝負を見守るのは、ヒロミ・指原莉乃・ジェシー（SixTONES）・ヒコロヒーの4人。

秋元康企画のバラエティに複数出演し、長年交流のあるヒロミ。AKB48を代表する国民的人気曲「恋するフォーチュンクッキー」のセンターで、自身もアイドルをプロデュースする指原莉乃。ドラマや舞台など秋元作品に出演し、プライベートでも交流のあるジェシー。元日向坂46・齊藤京子とユニットを組み、秋元康作詞の「After you!」をリリースしたことでも話題のヒコロヒー。

さらにVTRでは、AKB48卒業生の前田敦子がAI秋元康と対談。キンタロー。やタイムマシーン3号もAI秋元康と対面する。

【秋元康】と【AI秋元康】の楽曲は、9月2日より番組サイトおよびAKB48公式YouTubeより視聴可能。そして、9月2日放送の『DayDay.』にて10時30分頃から、公開されたての2曲がテレビ初披露となる（※一部地域を除く）。

■楽曲について

【楽曲A】 タイトル「セシル」

選抜メンバー：秋山由奈・新井彩永・伊藤百花・小栗有以・倉野尾成美（センター）・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・長友彩海・橋本恵理子・花田藍衣・水島美結・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵

【楽曲B】タイトル「思い出スクロール」

選抜メンバー：秋山由奈・新井彩永・伊藤百花（センター）・大盛真歩・小栗有以・倉野尾成美・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・平田侑希・丸山ひなた・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵・山崎空

■秋元康 コメント

■AI秋元康 コメント

■番組情報

日本テレビ『秋元康 × AI秋元康 ～AKB４８新曲対決～』

09/15（月・祝）15:55～16:45

スタジオ出演：ヒロミ 指原莉乃 ジェシー ヒコロヒー

秋元康 AI秋元康

辻岡義堂アナウンサー

VTR出演：AKB48 前田敦子 キンタロー。 タイムマシーン3号

■関連サイト

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/AIakimoto/

AKB48 OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCxjXU89x6owat9dA8Z-bzdw

