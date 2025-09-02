Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

■シースルーバングが爽やかな宮舘涼太

「おはようございます！ラヴィット！ よろしくお願いします！」というコメントとともに公開されたのは、宮舘が腰に手を当て、もう一方の手で指をL字にする“ラヴィットポーズ”をしている姿。

宮舘はシースルーバングのヘアスタイルでアイボリーシャツにダークグレーのセットアップを着用。ジャケットにはピンや缶バッジがたくさんついている。

また“ラヴィットポーズ”をする手は赤ジャケットを着た人物の肩に置かれており、「だ 誰だ！？」とコメントを添えた。

ファンからは「あまりにも美」「神ビジュすぎる」「麗しい」「前髪あり新鮮」「缶バッジいっぱいついててかわいい」「赤ジャケットはディレクターさんだったんだね」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太の様々なヘアスタイル

Snow Man

