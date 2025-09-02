“シースルーバング”の宮舘涼太に「神ビジュすぎる」「あまりにも美」「新鮮」と反響！缶バッジをつけたジャケットの着こなしにも注目集まる
Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。
■シースルーバングが爽やかな宮舘涼太
「おはようございます！ラヴィット！ よろしくお願いします！」というコメントとともに公開されたのは、宮舘が腰に手を当て、もう一方の手で指をL字にする“ラヴィットポーズ”をしている姿。
宮舘はシースルーバングのヘアスタイルでアイボリーシャツにダークグレーのセットアップを着用。ジャケットにはピンや缶バッジがたくさんついている。
また“ラヴィットポーズ”をする手は赤ジャケットを着た人物の肩に置かれており、「だ 誰だ！？」とコメントを添えた。
ファンからは「あまりにも美」「神ビジュすぎる」「麗しい」「前髪あり新鮮」「缶バッジいっぱいついててかわいい」「赤ジャケットはディレクターさんだったんだね」といった声が寄せられている。
https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/
■宮舘涼太の様々なヘアスタイル
Snow Man
