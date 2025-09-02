10時の日経平均は190円高の4万2379円、ファストリが32.41円押し上げ 10時の日経平均は190円高の4万2379円、ファストリが32.41円押し上げ

2日10時現在の日経平均株価は前日比190.71円（0.45％）高の4万2379.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1232、値下がりは322、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.41円押し上げている。次いで東エレク <8035>が18.23円、ＴＤＫ <6762>が11.90円、コナミＧ <9766>が11.31円、エムスリー <2413>が8.10円と続く。



マイナス寄与度は19.25円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が10.8円、良品計画 <7453>が6.08円、中外薬 <4519>が4.86円、ファナック <6954>が2.7円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は陸運、倉庫・運輸の2業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、ガラス・土石、鉄鋼、海運、卸売、ゴム製品と続いている。



※10時0分3秒時点



株探ニュース

