第一弾は小沼ようすけ×TOKU スペシャルJAZZコンサート！すみや亀峰菴「創業70周年記念イベント」

京都・亀岡 湯の花温泉の老舗旅館「すみや亀峰菴」は、創業70周年を記念し、年間を通じて特別イベントを順次開催します。
【開催概要：70周年記念 JAZZコンサートプラン】
日程 ：2025年10月2日(木) 21:00〜
出演 ：小沼ようすけ(ギター)、TOKU(ヴォーカル／フリューゲルホーン)
会場 ：すみや亀峰菴「徒然文庫」
定員 ：約30名様(プライベート感あふれる空間)
料金 ：1泊2食付き 2名1室利用時 お一人様 35,200円(税込)〜
特典 ：70周年記念オリジナルグッズ
予約期間：2025年8月31日(日)〜定員に達し次第、予約受付終了
予約方法：公式サイトにて受付
https://reserve.489ban.net/client/sumiya/0/plan/id/194555/stay?noSearch=1
所在地 ： 京都府亀岡市ひえ田野町 湯の花温泉
客室数 ： 25室
その第一弾として、2025年10月2日(木)に館内ライブラリー「徒然文庫」を会場に、国内外で活躍するジャズギタリスト・小沼ようすけと、日本ジャズシーンを代表するヴォーカリスト＆フリューゲルホーン奏者・TOKUによるスペシャルライブを開催、また、宿泊と音楽体験が融合する特別プランを販売開始しました。
【今後の展開(予定)】
第2弾：2025年10月18日(土)・19日(日) 11:00〜17:00
温泉とアートプロジェクト「サイネンショー」展覧会
第3弾：2025年11月17日(月) 21:00〜
ヴァイオリン×ピアノ クラシックコンサート(出演：前田朋子・浦山純子)
＜すみや亀峰菴の歴史＞
昭和30年(1955年)：創業「すみや」旅館を開業
この地に初めて「湯の花温泉」の看板を掲げる
昭和38年(1963年)：会社設立
昭和43年(1968年)：大浴場 岩風呂(浴場棟)増設
昭和52年(1977年)：ジョンレノン、オノ・ヨーコ夫妻 立ち寄る
昭和53年(1978年)：川の棟(本館)新築
昭和63年(1988年)：山の菴(新館)増築
露天風呂新設
屋号を「すみや亀峰菴」とする
平成3年(1991年) ：芽葺門(入口)新設
平成14年(2002年)：離れの湯(浴場棟)改装
湯上り処(涼み処)デッキ新設
ベッドルーム付客室(現203「明時」)改装
平成15年(2003年)：隣接旅館を買い取り改修
貸切露天風呂「山の隠れ湯」新設
平成16年(2004年)：特別室を「露天風呂付客室『橘』」に改装(現「月朧」)
平成18年(2006年)：川の棟 全面改修
ダイニング「旬膳瑞禾(しゅんぜんずいか)」
ライブラリー「徒然文庫(つれづれぶんこ)」
茶室「亀峰菴」
露天風呂付客室5室 新設
平成20年(2008年)：山の菴 和室ツイン 新設
平成21年(2009年)：オンラインショップ「柿の花」開設
平成22年(2010年)：SPA アーユルヴェーダサロン「小湯治」オープン
平成23年(2011年)：森林浴スペース「森の陽だまり」オープン
平成27年(2015年)：山のテラス 露天風呂付客室 4室新設
平成29年(2017年)：山のテラス 露天風呂付客室 2室新設
令和2年(2020年) ：現代美術家・柳幸典氏とのコラボレーションによる
大規模なリノベーションプロジェクト始動
令和3年(2021年) ：ロビー＆ギャラリー百代「Gallery Hakutai」オープン
令和4年(2022年) ：アートルーム「呼風(こふう)」新設
令和5年(2023年) ：山の菴 温泉内風呂付客室 3室新設
すみや亀峰菴は創業70周年を迎えました
