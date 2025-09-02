女優吉高由里子（37）が2日、X（旧ツイッター）を更新。近日中に報告があることをつづった。

吉高は「はろはろ9月ーー 皆様、特別な夏休みは過ごせましたか？ 夏が終わる寂しさが見当たらないくらいまだまだ元気な夏日が続いておりますな」と書き出した。

そして「最近の私はと言いますと、暫く離れていた台本と睨めっこする作業をしております」と新たな作品に取り組んでいることを明かした。さらに「この作品とは別になりますが 近々皆様にご報告がございます では」と続けた。

別の作品に関する発表なのか、作品以外のことに関する発表なのかは断定できないが、この投稿に対し「楽しみにしています」「報告まってるねー！」「楽しみすぎます」「報告楽しみです」「えっ！ ご報告楽しみ！」「吉高ちゃんの久しぶりの演技楽しみにまってます 映画かな？ ドラマかな？ そして、ご報告とは！？」「いい報告が届きますように」「ご報告を 楽しみに しています」「ご報告も気になるよー」「と、とうとう…」などと「ご報告」に対するさまざまな反響や期待の声が寄せられている。