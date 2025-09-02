7月の外食市場規模は3011億円、喫茶店・カフェ市場は大幅増

ホットペッパーグルメ外食総研が7月の外食市場規模を発表。喫茶店・カフェなどの軽食主体が好調だったこともあり、外食市場規模は4カ月連続で前年同月を上回ったことが分かった。

【前月は】6月の外食市場規模は2876億円、軽食業態が好調で前年比プラス続く

■外食市場は4カ月連続で前年上回る

1日、ホットペッパーグルメ外食総研が7月の外食市場調査を発表した。外食市場規模は前年同月比96億円増の3,011億円となり、4カ月連続で前年同月を上回った。新型コロナ前の2019年比は86.6％で、6月の86.1％から0.5ポイント増となった。

個別の指数では、外食実施率は同0.2ポイント増の67.8％、外食頻度は同0.02回減の3.87回、外食単価は同71円増の2,910円だった。

圏域別の市場規模は、首都圏が同34億円増の1,885億円、関西圏が同41億円増の794億円、東海圏が同20億円増の332億円と、4カ月ぶりに3圏とも前年同月を上回った。

■外食実施率と外食単価は増減が分かれる

外食実施率と外食単価は、性別や年齢層で増減が分かれた。外食実施率でプラス幅が大きめだったのは、20代女性が76.8％（前年同月比:2.6ポイント増、以下同じ）、30代女性が69.5％（1.7ポイント増）など。一方でマイナス幅が大きめだったのは、30代男性が71,2％（1.6ポイント減）、50代女性が60.5％（2.6ポイント減）など。

外食単価でプラス幅が大きめだったのは、20代女性が2,813円（244円増）、40代女性が3,112円（352円増）など。反対にマイナス幅が大きめだったのは、20代男性が2,396円（240円減）、60代女性が2,911円（163円減）など。

■16業態中9業態で前年上回る

業態別市場規模は16業態中9業態で前年同月を上回った。プラス幅が大きめの業態は、中華料理店（7月の市場規模:205億円、前年同月比:14億円増、以下同じ）、フレンチ・イタリアン料理店（237億円、31億円増）、ファミリーレストラン・回転すし等（251億円、26億円増）、ラーメン・そば・うどん・パスタ・ピザ等の専業店（161億円、17億円増）、喫茶・カフェ（48億円、27億円増）など。

一方でマイナスだった業態の中では、和食料理店（434億円、54億円減）、居酒屋（574億円、29億円減）でマイナス幅が大きめ。また焼肉・ステーキ・ハンバーグ等の専業店（市場規模:310億円、以下同じ）、レストラン・食堂・ダイニング・洋食店（164億円）の2業態で前年並みだった。

新型コロナ前比は、食事主体業態は93.7％で、6月の92.3％から1.4ポイント増。飲酒主体業態は68.8％で同72.9％から4.1ポイント減。軽食主体業態は128.1％で同109.0％から19.1ポイント増だった。