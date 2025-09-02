「可愛さ衝撃すぎ！」なのに990円♡【しまむら】淡色が上品！「ぽこぽこベスト」

季節の変わり目、何を買おう？ と迷ったときは、おしゃれなインフルエンサーのリアルバイがヒントに。淡色 × プチプラコーデが得意な@minamii.__さんが【しまむら】で見つけたのは、「まじで\990とは思えない可愛さが衝撃すぎる」と大絶賛する“ぽこぽこベスト”。着映えが狙えるシャーリングデザインと、優しげな淡色カラーが上品なムードを演出してくれる1枚です。今回は、そんなアイテムの魅力をレポートします。

ぽこぽこ生地にシャーリングで高見え

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

「ぽこぽこした生地が高見え」と紹介されているのが、このシャーリングベスト。立体感のある素材と切り替えシルエットで、淡いカラーでもしっかりと華やかさを感じられるアイテムです。税込価格でも1,000円台ととてもお手頃だから、トレンドムードを手軽に試してみたい人にもぴったり。1枚で主役トップスとして着られるだけでなく、長袖Tシャツや薄手のセーターに重ねて長く着回せるのも嬉しいポイント。

後ろ姿まで抜かりなく可愛い！

背中にまでたっぷりと施されたシャーリングに、アクセントとして効かせた編み上げリボン。後ろ姿まで抜かりなく可愛く仕上がるから、デートや女子会など、とっておきのお出かけシーンにも頼れる存在になりそうです。肩まわりのフリルで甘さを与えつつも淡色の落ち着きがあるので、大人っぽさと可憐さを両立できるのが◎ ジーンズでカジュアルに、ロングスカートでフェミニンにと、合わせるアイテム次第で表情を変えて楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M