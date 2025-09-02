3日(水)にかけて、前線が本州付近を南下する影響で、東北や北陸などでは大雨になるところがありそうです。東北では土砂災害などに厳重に警戒をしてください。

2日(火)午前6時の天気図です。日本海に低気圧があって、黄海から大陸にまで前線がのびています。前線付近では発達した雲が広がっています。

午後9時の予想図ですと、低気圧は東北東へと進み、前線が南下する見込みです。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、さらに上空の寒気も強く北陸や東北、北海道では特に特に大気の状態が非常に不安定になりそうです。

3日にかけての雨と風の予想ですが、2日の日中は東北の北部などで雨が降るでしょう。

その後、2日の夜遅くから未明にかけては北陸や東北の日本海側で雨が降り、新潟県や山形県では激しく降るところもあるでしょう。石川県でも発達した雨雲がかかりそうです。

【3日午前6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

北海道地方 80ミリ

東北地方 180ミリ

北陸地方 100ミリ

東北では、北部を中心に大雨になるところがあるでしょう。

金沢では2日の夜から雨が降り、未明にかけて雨脚が強まるでしょう。

3日にかけて、断続的に雨が降り大雨になるところがありそうです。

東北の日本海側北部では、3日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

北陸地方では、2日夜のはじめ頃から3日昼前にかけて低い土地の浸水、土砂災害、川の増水に注意・警戒してください。