ドアを開けようとする猫さんが使ったのは前足ではなく、まさかの顔…！？ちょっぴり困ってしまうけれど可愛い猫さんの行動に、多くの視聴者さんが笑顔になっています。

こちらの投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「ホントこの子は良い表情をするなぁ」「戸を顔で開ける猫、初めて見たんですけど笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：ドアの隙間からのぞいているネコ→次の瞬間、顔で…飼い主のそばにいたくて見せた『まさかの行動』】

トイレはちょっと…

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に登場したミヌエットの「みにら」くんは、もっふもふな丸顔がとってもキュートな男の子。飼い主さんのことが大好きで、どこにでもついてきてしまうのだとか。

例えばトイレに入った時。入ってすぐにカリカリと音が聞こえてくるドアを少しだけ開けてみると、やはりみにらくんがいたそう。隙間から前足や顔を入れて、どうにか侵入しようとしていたといいます。

顔がむぎゅっと

お風呂から出た時も、ドアカリカリ星人ことみにらくんが出現。引き戸の隙間からじーっとこちらを見つめてくる姿は、もはやホラーにしか見えなかったそうです。そして、再び侵入を試みるみにらくんは…。

隙間に入れた顔をひねるようにねじ込んで、戸をオープン！前足ではなく顔を使う姿に、飼い主さんも「顔で開けるなw」と思わずツッコんでしまったそう。みにらくんの素敵な丸顔は、むぎゅっと潰れてもすぐに元通りになっていたそうです。

可愛いストーカー？

ドライヤーをするからと退出を促されると、「しょうがない…」とでも言いたげにしぶしぶな様子で出ていったというみにらくん。ドライヤー後に戸を開けた時には、いないと見せかけてひょっこりと現れ、手にタッチしてきたといいます。

その後、みにらくんはまたしても顔で戸を開けて入ってきたそう。顔の方が開けやすいからか、もう前足を使う素振りすらありません。トイレはちょっと困りますが、顔がむぎゅっとなっても飼い主さんと一緒に居たい、可愛いみにらくんなのでした。

投稿には「お顔むぎゅ～ミニラ君めっちゃかわいい」「顔でグィーと戸を開けるとこ最高すぎ～」「みにら先生のグニューン顔は何度観ても良いですね♡スローで観たいですw」「みにら君はよほどママさんが好きなんですね」「みにら君にストーカーされて…なんか羨ましい」といったコメントが寄せられました。



YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。ヤンチャで少し生意気だというみにらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。