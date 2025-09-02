お笑いコンビ・博多華丸大吉が２日、ＮＨＫ「あさイチ」の朝ドラ受けで、華丸恒例「今日の蘭子」で盛り上がりを見せた。

この日の朝ドラ「あんぱん」では、引っ越しの準備をしている蘭子（河合優実）の家に、八木（妻夫木聡）がやってくる。蘭子が書いた宣伝文が掲載された雑誌を持参し「取りに来ると思って待ってたけど、なかなか顔を見せないから…」というと、蘭子は引っ越しの荷物だらけの家に八木をあげる。

八木は引っ越しの手伝いはできないか？と聞くと、蘭子はどうしても空かない瓶の蓋をあけてもらう。他には？と聞かれ「大丈夫です」と蘭子が言うと、八木は雨の中、家を出る。

蘭子は家を飛び出し自分の傘を「使って下さい」と差し出す。八木は蘭子の手の上に自分の手を重ね「じゃあ借りるけど、今度はいつ会社に？」と聞くが、蘭子は「もう八木さんの会社にはいきません」。八木は「なぜ？」「そんなこと言わないでくれ」と蘭子を見つめ、傘を真上から撮った映像に。１つの傘に２人がいるが、２人の姿は傘に隠れて見えなかった…。

蘭子ファンの華丸は当然このシーンに反応。大吉が「久しぶりの今日の蘭子」と水を向けると華丸は「雨と蘭子」とニンマリ。鈴木奈穂子アナも「そして八木さん。やだ、すごい素敵なシーン」と大興奮だ。

華丸は「傘を渡す時、蘭子は柄の部分を残しているのに、そこを八木さん、ここにきたからね」と八木がわざと傘を握る蘭子の手の上に自分の手を重ねてきたと指摘。鈴木アナも「それで（親）指でなでなでしてた」と鋭い観察眼を見せ、華丸も「指で話してた。今日の八木さん」と大興奮。

大吉は「そして大事なところは上から見せてくれない」と笑い、華丸は「あれはもう、ご想像」と言い「あそこだけ監督が違いますよ」と訴えていた。