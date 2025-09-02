¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÃÏ¶èV¤ØÅê¼êÊä¶¯¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×34ºÐº¸ÏÓ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¡È¸ÅÁãÉüµ¢¡É¤«¡¡ÊÆÊóÆ»
¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬34ºÐ¤Îº¸ÏÓ¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¤ËÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤Ï2022Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤â¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö72.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨3.10¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸å¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿22Ç¯¤Ï4¾¡4ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¼«¿È½é¤Î2¥±¥¿10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ5¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.39¤È¿¶¤ë¤ï¤º¤Ë¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖßõÎõ¤ÊÃÏ¶èÁè¤¤¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ò¡¼¥Ë¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª·î¤Ç¤½¤Îº¹¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
