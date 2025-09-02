ÌîÂôÄ¾»Ò¡¢°ìÉôÈÖÁÈ¤ò¼ÂÌ¾ÄËÎõÈãÈ½¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¯¥½¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡£ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤è¡¢»ä¤Ï¡×
ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ºß½»¤Ç°ì»þµ¢¹ñÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê62¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Óµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£°ìÉôÈÖÁÈ¤ò¡Ö¥¯¥½¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ïµ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÌîÂô¤ÎÈ¾À¸¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
88Ç¯¡Á91Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌîÂô¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢À¶¿å¥ß¥Á¥³¤é¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢µ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¤È¤«¡ÊÈÖÁÈÆâ´ë²è¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡ØÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÆÍÇ¡²Ð¤¬Ãå¤¤¤¿ÌîÂô¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¡ØÌ´¤¬MORI MORI¡Ù¤À¤è¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¥¯¥½¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ´¤¬MORI MORI¡×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¿¹ÏÆ·ò»ù¤é¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢92Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡£ÌîÂô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢ÅÚÍËÌë¤ÎÆ±¤¸ÏÈ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¸åÈÖÁÈ¡ÉÅª°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌîÂô¤Î¡ÖÌ´¤¬MORI MORI¡×¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡Ö¤â¤¦¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¡£¡ØÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£¿¹ÏÆ·ò»ù¡ª¿¹ÏÆ·ò»ù¹¥¤¤À¤±¤É¡×¤È¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¾å¾º¡£¡Ö¡ØÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡ØMORI MORI¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¸åÈÖÁÈ¤À¤«¤é¡£¤¢¤ó¤Ê¥¯¥½¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡£¤Ò¤Ã¤Ç¤§¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸åÈÖÁÈ¡¢¤³¤ì¡ª¡©¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤è¡¢»ä¤Ï¡£¡Ê2ÈÖÁÈ¤Ï¡ËÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡¡¡ØMORI MORI¡Ù¤â¤¦¤¹¤´¤¤·ù¤À¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¼õ¤±¤¿¤â¤ó¡£¤¨¡ª¡©¤³¤ì¡ª¡©¸åÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£