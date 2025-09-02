人気テレビドラマ「太陽にほえろ！」の山村刑事役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが死去したことが2日、分かった。93歳だった。

松山市出身の露口さんは、1955年に劇団俳優座演劇研究所付属俳優養成所に入所。故・田中邦衛さんらと同期だった。59年に「逃亡者」で映画デビュー。舞台を中心に活動しながら山田洋次監督の「霧の旗」など映画でも存在感を示した。69年にはドラマ「水戸黄門」第一部に出演。故・東野英治郎さん演じる水戸黄門の命を狙う刺客・古川兵庫を好演した。

人気ドラマ「太陽にほえろ！」では山村刑事役を務め、1972年の放送開始から86年まで出演。「山さん」の愛称で親しまれた。また、重厚な声質を生かし、声優としても活躍し、スタジオジブリ「耳をすませば」バロン役、NHKで放送された海外ドラマ「シャーロック・ホームズの冒険」でホームズ役などを担当した。

今年2025年は著名人の訃報が相次いでいる。3月には歌手で女優のいしだあゆみさんの訃報が伝えられた。いしださんはフジテレビ「北の国から」で田中邦衛さん演じた五郎の妻やTBS「金曜日の妻たちへ」での名演で知られる。

6月にはNHK大河ドラマ「太閤記」「天と地と」などに出演した女優・藤村志保さんが死去。7月には69年放送のTBSドラマ「サインはV」などで知られる女優の中山麻理さんが亡くなった。

8月にはヒット曲「出発（たびだち）の歌」などで知られ、舞台やドラマでも活躍した歌手で俳優の上條恒彦さんの訃報が伝えられた。