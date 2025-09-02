BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が1日、プライバシーを侵害するファンに警告した。最近、ソウル市内の一戸建て自宅に無断で侵入するファンが相次ぎ、警察が現行犯逮捕に至るケースが続いた。JUNG KOOKは、28歳の誕生日記念に実施したライブ放送で「私は家で防犯カメラをすべて見ている」と無断侵入者に警告した。

先月30日午後11時20分頃、40代女性が駐車場に無断侵入しようとしたが、警備員に発覚して現行犯で逮捕された事件が発生した。JUNG KOOKは「彼女は連行された。もう来ないでください。お願いだから。本当に。分かりますか？」と話した。

さらにその状況をライブ放送で詳しく明かした。「私は家で、（防犯カメラの映像で）全部見ていたよ。警察が地下駐車場に来て、足音がしたのででドアを開けると、その人がいた。本人は、私と友達と言ったけど…、まあ、『ARMY（アーミー、公式ファン名）』たちはみんな家族で友達ではあるが、残念だった」と話した。

さらに「今度、誰かまた来たら私が閉じ込めてやる。証拠も確保されて連れて行かれる。全部記録されるからね。うちの駐車場に誤って足を踏み入れると出られないよ。私が開けてあげないと、閉じ込められる構造になっている。防犯カメラがあらゆるところにあって、警察署に行きたくなければ絶対に入ってくるな」と、強い口調で警告した。

JUNG KOOKの自宅には、昨年6月11日にも中国国籍の30代女性が駐車場に不法侵入し、玄関の暗証番号を数回押して逮捕されたことがある。当時、住居侵入未遂の疑いで立件され、先月27日に在宅起訴された。