刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の“山さん”こと山村刑事役で人気を集めた俳優露口茂（つゆぐち・しげる）さんが4月28日、老衰のため死去していたことが2日、明らかになった。93歳。

スタジオジブリの映画「耳をすませば」でバロン役の声を務めるなど、個性派俳優として幅広いジャンルで活躍した。

◇ ◇ ◇

ドラマ「太陽にほえろ」に出演した主な俳優の近況（俳優名、役名（愛称）、近況など）

◆石原裕次郎 藤堂俊介（ボス）87年7月17日に52歳で死去

◆露口茂 山村精一（山さん）25年4月28日に93歳で死去

◆下川辰平 野崎太郎（長さん）04年3月25日に75歳で死去

◆竜雷太 石塚誠（ゴリさん）85歳。俳優として映画やテレビなどで活躍

◆小野寺昭 島公之（殿下）81歳。今年3月には胆のう摘出手術報告も同7月には「太陽にほえろ」メンバーの竜雷太、神田正輝、長谷直美らと集う様子をSNSで発信

◆関根惠子（元高橋惠子） 内田信子（シンコ）70歳。女優として活動する一方、孫との生活も満喫

◆萩原健一 早見淳（マカロニ）19年3月26日に68歳で死去

◆松田優作 柴田純（ジーパン）89年11月6日に40歳で死去

◆勝野洋 三上順（テキサス）76歳。テレビや舞台での活動とともに、家族で発信するYouTube動画も人気

◆宮内淳 田口良（ボン）20年8月14日に70歳で死去

◆沖雅也 滝隆一（スコッチ）83年6月28日に31歳で死去

◆木之元亮 岩城創（ロッキー）73歳。前立腺がんを克服し「筋肉おじさん」と称したSNSで元気な姿を投稿。

◆山下真司 五代潤（スニーカー）73歳。映画やドラマなどに加えバラエティー番組でも存在感示す

◆神田正輝 西條昭（ドック）74歳。長年務めた「朝だ！生です旅サラダ」のMCを卒業も、7月には小野寺昭のSNSで元気な姿を披露

◆渡辺徹 竹本淳二（ラガー）22年11月28日に61歳で死去

◆三田村邦彦 原昌之（ジプシー）71歳。舞台や映画などに加え4月からはテレビ大阪で「おとな旅あるき旅」スタート

◆世良公則 春日部一（ボギー）69歳。アーティストとして活躍する一方、7月の参院選出馬も落選

◆地井武男 井川利三（トシさん）12年6月29日に70歳で死去

◆長谷直美 岩城令子（マミー）69歳。趣味の自動車に関する投稿などもSNSで発信

◆又野誠治 澤村誠（ブルース）04年3月23日に43歳で死去

◆石原良純 水木悠（マイコン）63歳。俳優、気象予報士、タレントとして情報番組やバラエティー番組などでも活躍

◆金田賢一 島津公一（デューク）64歳。「朗読三昧」と称したライブ活動を継続し、SNSでは「お洋服備忘録」と題し自身のファッションを公開

◆西山浩司 太宰準（DJ）64歳。イモ欽トリオでライブ活動などを継続

◆渡哲也 橘兵庫（警部）20年8月10日に78歳で死去