¥¢¥Ë¥á¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¿å¸¶ÀéÄá¤ò¥á¥¤¥É¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ11%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹ ¿å¸¶ÀéÄá ¥á¥¤¥É¥Ó¥¥Ëde¤ª¤½¤¦¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï11%¥ª¥Õ¤Î25,312±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¿å¸¶ÀéÄá¤¬¡È¤â¤·¥á¥¤¥É¥Ó¥¥Ë¤Ç¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸øÏÂÌé¤ÎÌÑÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥á¥¤¥É¤é¤·¤¯¤ª¤Õ¤í¾ì¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤¦¤±¤ó¤á¤¤¤ªÁÝ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿åÃå¤Î¥Ò¥â¤¬¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½Ö´Ö¤¬Á´¹âÌó24cm¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÄá¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¤Þ¤È¤¦°áÁõ¤Ï¥Ó¥¥Ë¥¿¥¤¥×¡£³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÙ¤«¤¤¥Õ¥ê¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥É¥Ó¥¥Ë¤Ïº£²ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤Î°Ù¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤í¾ì¤ÏÁ´¹â30cm¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¡¢¥·¥ã¥ïーÉÕ¤¿åÀò¤ä³Æ¼ï¥Ü¥È¥ëÎà¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Õ¤í¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤â³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¡£¶À¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ°Å¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÎ¢Â¦¤«¤é¤Î´Õ¾Þ¡É¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C) µÜÅçÎéÍù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò/¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ2023