実は「親戚同士」だと知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「小池徹平＆SixTONES・京本大我」、1位は？
異なるジャンルで活躍する2人に実は血のつながりがあると知ると、これまでと見方が変わるかもしれません。意外なつながりが語られるほど、人間味を感じるものです。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は親戚同士だと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
過去に京本さんは『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（日本テレビ系／2022年放送）の人気企画『ダレダレ？コスプレショー』に出演し、『るろうに剣心』の主人公・緋村剣心のコスプレを披露。その際に、舞台で同役を演じた経験のある小池さんがはとこであることを明かし、自分の姿を見せたいと語っていました。
回答者からは「イケメンの家系なんだなと思った」（30代女性／三重県）、「はとこって割と近いからびっくり」（20代女性／高知県）、「テレビを見ていても繋がりを感じなかったから」（20代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
親戚であることは、2人が共演したバラエティー番組『ジョブチューンSP』（TBS系／2014年放送）で明かしています。
回答コメントでは「いろんな意味で気を遣うだろうなと思う」（50代男性／愛知県）、「番組など接点があまりなく初めて聞いたので、タイプも違うし意外だった」（30代女性／群馬県）、「キャラが違いすぎるから」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は親戚同士だと知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：小池徹平＆SixTONES・京本大我（はとこ）／42票2位にランクインしたのは、俳優の小池徹平さんとSixTONESの京本大我さんです。京本さんの父親が俳優の京本政樹さんであることは有名ですが、京本さんの母親のいとこが小池さんの父親であるため、2人ははとこ同士となります。
過去に京本さんは『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（日本テレビ系／2022年放送）の人気企画『ダレダレ？コスプレショー』に出演し、『るろうに剣心』の主人公・緋村剣心のコスプレを披露。その際に、舞台で同役を演じた経験のある小池さんがはとこであることを明かし、自分の姿を見せたいと語っていました。
回答者からは「イケメンの家系なんだなと思った」（30代女性／三重県）、「はとこって割と近いからびっくり」（20代女性／高知県）、「テレビを見ていても繋がりを感じなかったから」（20代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
1位：高畑淳子＆北川景子（親戚）／75票1位にランクインしたのは、俳優の高畑淳子さんと北川景子さんです。北川さんの母親が高畑さんのはとこであり、さらに高畑さんの祖父と北川さんの曽祖父は兄弟だそう。
親戚であることは、2人が共演したバラエティー番組『ジョブチューンSP』（TBS系／2014年放送）で明かしています。
回答コメントでは「いろんな意味で気を遣うだろうなと思う」（50代男性／愛知県）、「番組など接点があまりなく初めて聞いたので、タイプも違うし意外だった」（30代女性／群馬県）、「キャラが違いすぎるから」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)