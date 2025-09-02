なぜトヨタの「小型“5人乗り”ワゴン」は“爆売れ”するのか!? 全長3.7mでめちゃ「ちょうどイイサイズ」！ デビュー9年の“ロングセラー”「ルーミー」がいまも超絶人気の理由とは

ちいさいけれど室内の「広々さ」に驚く！

トヨタのコンパクトハイトワゴン「ルーミー」の売れ行きが絶好調です。

日本自動車販売協会連合会（自販連）調べによる2025年上半期（1月〜6月度）の販売台数は4万4889台。車名別ランキング（軽を除く）では6位に位置しています。

2016年11月のデビューから10年近くが経過した今もなお売れ続ける人気の理由について探りました。

全長3.7mなのにめちゃくちゃ広い！

ルーミーは、2016年に登場したコンパクトハイトワゴンで、ダイハツ「トール」のOEMモデルです。

兄弟車として、スバル「ジャスティ」や、トヨタではルーミーのほかに「タンク」という兄弟車も持ちます（タンクは2023年にルーミーに統合され廃止）。

パワーユニットは、1リッター直列3気筒の自然吸気（NA）エンジンと、同ターボエンジンの2種類。ハイブリッドの設定はありませんが、NA車で18.4km／L（WLTCモード）と十分な燃費性能を誇ります。

また車両重量も1トン少々と軽量なため、街乗り中心ならNA車でも十分な走行性能です。

2020年のマイナーチェンジではデザインと安全装備を刷新するなど、いまも改良を重ねながら進化し続けています。

近年、新車の価格も高騰する傾向にありますが、ルーミーの車両価格（消費税込み）は、エントリーグレードで174万2400円から用意され、主に100万円台後半から200万円台前半の手ごろな価格帯で手に入るのも嬉しいところです。

そんなルーミーは、見た目こそコンパクトなものの、乗ってみるとその印象は一変します。

ボディサイズは、全長3700-3705mm×全幅1670mm×全高1735mm。

同じトヨタのコンパクトカー「ヤリス」（全長3950mm×全幅1695mm×全高1495mm）よりも短い全長ながら、背が高くスクエアなボディによる高効率なパッケージングで、ミドルクラスモデル以上の室内空間を誇ります。

名前の通り“ルーミー（広々）”で、頭上空間にも余裕があるほか後席の足元もゆったりしているため、4人家族が日常的に使うには十分な広さを確保することができます。

北関東のあるトヨタ店販売スタッフは、その魅力について次のように話します。

「実際に乗り込んでみて『外から見るより車内がずっと広く感じられる』と驚かれるお客様が多いですね。

後席のスライドドアも実用的なので、後席に人を乗せることが多い方にも好評です。

また最小回転半径が4.6mと非常に小さく小回りが効き、細い住宅街やスーパーの駐車場でもストレスなく取り回しすることができます。

全高が高いため運転中の見晴らしも良好で、運転初心者の方や年配のドライバーでも安心して乗ることができる点が、選ばれる理由のひとつになっているようです」

実際のユーザーが語る「ルーミー」の魅力とは

実際にルーミーを使っているユーザーにも話を聞きました。

週末のまとめ買いはもちろん、義母の日々の通院への付き添い、子どもの保育園・学校への送り迎えといったシーンで活躍しているという、首都圏近郊に在住の40代主婦は、ルーミーの魅力についてこう話します。

ルーミーは「すべてにちょうどイイ」クルマ!?

「以前はダイハツの（軽スーパーハイトワゴン）『タント』に乗っていました。

頻繁に子ども連れで買い物に行くのですが、子どもが大きくなってくるにつれて荷物も増え、もう少し広いクルマが欲しくなったのです。

かといってミニバンでは大きすぎるしなあと思っていたとき、ルーミーを試乗してピッタリだと感じたのです」

さっそく乗り換えたところ、コンパクトなサイズ感を維持しながら、軽では物足りなかった室内や荷室の広さも得られ、大変満足しているといいます。

前出のトヨタ店スタッフも、ルーミーは「すべてにちょうどイイ」クルマだといいます。

「軽自動車に物足りなさを感じる方にとって、程よいサイズ感や手ごろな価格、じゅうぶんな性能など、ルーミーはまさにど真ん中な、ちょうどいい存在として選ばれています。

1リッタークラスなので、維持費もそれほど上がるわけではありません。

また後席の床が低く設計されており、足をあまり上げずにスムーズに乗り込めるため、ちいさな子ども以外にも高齢の家族を乗せる方にも好まれています」

週末のアウトドアレジャーといった、なにか特別なイベント向きのクルマではないかもしれませんが、むしろ「日々の生活を快適にする」ことを目的として選ばれるクルマであることが、現場の声から見えてきました。

ミニバンやセダンからの「お乗り換え」ユーザーも増加中!?

トヨタ店スタッフによると、近年では「ちょっといい日常車」を求める傾向が強まっているといい、それもまたルーミーが支持され続ける理由のひとつだと話します。

トヨタ「ルーミー」の上級仕様「カスタム」はダウンサイジングユーザーからも支持を集めています

「ルーミーの上級グレード『カスタムG-T』は、大きなセダン車やミニバンなどからお乗り換えの方から特に人気が高いです。

メッキ加飾やLEDヘッドランプなどのデザイン性だけでなく、ターボエンジンの加速性能も評価されています。

価格を抑えながら、ちょっと上の快適さを手に入れたいという気持ちに応えてくれるのも、ルーミーの良さといえるでしょう」

見た目にも性能にも満足できる、いわば「コンパクトでありながらプレミアム感のあるクルマ」として、ダウンサイジングを図る需要にも応えているのだといいます。

こうしてルーミーは、さらに幅広い年齢層からの支持も得ているというワケです。

※ ※ ※

ルーミーは「広さと扱いやすさ」「安価で気軽に乗れるけれど安っぽくない」というポイントが評価され、日常の移動を「特別ではないけれど心地良くしてくれる」1台として、確かな存在感を放っていることがわかります。

来年2026年にはデビュー10年を迎える長寿モデルとなったルーミーですが、この先もまだまだ根強い支持を集めそうです。