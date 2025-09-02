世話焼きマネージャー×俺様キャラを演じる陰キャ俳優！甘味みつ『#推しが俺様専属マネージャー』発売
ジーオーティーはBivy comicレーベルより2025年9月1日にコミックス『＃推しが俺様専属マネージャー』(著：甘味みつ)を発売した。
■『＃推しが俺様専属マネージャー』あらすじ
隠れオタクの陰キャ男子・鷹山 赤星は、失踪した推し俳優「鳴海 昴」を捜すため、芸能界に飛び込んだ。無理して作った“俺様キャラ”でプチブレイクしたものの、それが原因で様々な問題を起こし、クビ寸前に…。
そんな赤星の前に現れたのは、新しいマネージャーの馬渕 統。
彼はずっと捜し続けていた推しに瓜二つ…いや、本人だった!?
しかも統は、「性豪の赤星のための性欲処理係」として派遣されたと勘違いしている様子。突然キスされ、下半身を優しく撫でまわされながら、
「心置きなく良くなってもらいますね」と迫られてしまい――!?
■Bivy comic『#推しが俺様専属マネージャー』
著者：甘味みつ
発売日：2025年9月1日
価格：858円(税込)
判型：B6
■『＃推しが俺様専属マネージャー』あらすじ
隠れオタクの陰キャ男子・鷹山 赤星は、失踪した推し俳優「鳴海 昴」を捜すため、芸能界に飛び込んだ。無理して作った“俺様キャラ”でプチブレイクしたものの、それが原因で様々な問題を起こし、クビ寸前に…。
彼はずっと捜し続けていた推しに瓜二つ…いや、本人だった!?
しかも統は、「性豪の赤星のための性欲処理係」として派遣されたと勘違いしている様子。突然キスされ、下半身を優しく撫でまわされながら、
「心置きなく良くなってもらいますね」と迫られてしまい――!?
■Bivy comic『#推しが俺様専属マネージャー』
著者：甘味みつ
発売日：2025年9月1日
価格：858円(税込)
判型：B6