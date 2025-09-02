北九州市は5日〜10月19日、八幡西区の黒崎地区で、市民参加型のにぎわいづくりのイベント「クロサキスイッチ」を開催する。JR黒崎駅前と周辺の公園を主会場に週替わりでグルメや音楽、スポーツなど約30の催しを企画。最終日はディズニーのキャラクターが街中をパレードする。

イベント名は市民らに挑戦や感動の「スイッチ」を入れてもらおうと名付けられた。同駅前のペデストリアンデッキでは飲食のフェスがあり、ギョーザ（9月26〜28日）、韓国などのアジア料理（10月3〜5日）、ビール（同10〜19日）を楽しめる。

同区熊手の「曲里の松並木公園」では、9月26日〜10月19日の週末ごとに異なるイベントを開催。雑貨店や地元大学生のスイーツ店が並び、秋祭りなどが行われる。

同駅近くのふれあい通りでは10月18日、3人制バスケットボールの大会やダンスのパフォーマンスを開催。最終日の同19日は、ディズニーのキャラクターが約1キロを練り歩くパレードがあり、一緒に参加できる「キッズダンサー」（市内の小学3〜6年対象）を今月5日まで募集している。

期間中は恒例の地元イベント「黒崎96（クロ）の日」や神社の秋祭りなども開かれ、計40万人の来場を見込む。武内和久市長は「個性や自分らしさを出せる機会を提供し、黒崎の魅力を発信していく」と語る。

イベントの日程は公式のホームページや交流サイト（SNS）で確認でき、情報は随時更新される。

（梅本邦明）