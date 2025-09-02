「セラピーゲーム」シリーズ最新作！『セラピーゲーム リスタート』第6巻が発売
新書館は、日ノ原巡『セラピーゲーム リスタート』第6巻を2025年9月1日(月)に発売した。
日ノ原巡『セラピーゲーム リスタート (6)』(新書館)
毒舌で超・ブラコンの湊(みなと)と、構いたがりでザ・長男な静真(しずま)。賭けから始まる2人の恋を描いた日ノ原巡のコミックス『セラピーゲーム』。日本テレビにてTVドラマ化も決定している本作より、シリーズ最新作となる『セラピーゲーム リスタート』第6巻が発売された。
■『セラピーゲーム リスタート (6)』
【あらすじ】
「1年で結果出す。そんで必ず静真くんのこと貰いに行く！」
静真の家族に認めてもらえる男になるため、カメラマンの仕事に打ち込むことを決意した湊。そんな折、静真が勤める動物病院のサイト用撮影の仕事が舞い込む。カメラマンと獣医、それぞれの仕事に励みながら近くで感じる互いの仕事ぶりに惚れ直す湊と静真。愛が溢れた静真は休憩中に湊を連れ出して……!?
【著者】日ノ原巡
【定価】924円(税込)
【発売日】2025年9月1日(月)
【発行】新書館
