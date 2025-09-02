Ì¾¸Å²°¤Ë¼ýÍÆ1Ëü¿Í¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÃÂÀ¸¤Ø¡½»°°æÉÔÆ°»º¡¦ËÅÄÄÌ¾¦¡¦KDDI¤¬2027Ç¯½×¹©¤òÌÜ»Ø¤·Ãå¹©
»°°æÉÔÆ°»º¡¢ËÅÄÄÌ¾¦¡¢KDDI¤Î3¼Ò¤Ï¡¢8·î27Æü¤Ë¼ýÍÆ¿Í¿ô1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö(²¾¾Î)Ì¾¸Å²°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤ò¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËÃå¹©¤·¤¿¡£2027Ç¯½©¤Ë½×¹©¡¢2028Ç¯½éÆ¬¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡£
¡Ö(²¾¾Î)Ì¾¸Å²°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±»ÜÀß¤Î·úÀßÃÏ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Ì¾¹ÁÀþ¡Ö¹Á¶èÌò½ê¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó8Ê¬¤Î¾ì½ê¡£¾¦¶È¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦½»Âð¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
·úÊª¹½Â¤¤Ï¡¢ÃÏ¾å4³¬·ú¡£ËÅÄÄÌ¾¦¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëB.LEAGUE1Éô½êÂ°¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´ë¶È¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿´ë²è¤ä¡¢¿©»ö¡¦Çã¤¤Êª¤Ê¤É°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»î¹ç³«ºÅ»þ¥¤¥á¡¼¥¸
²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ»þ¥¤¥á¡¼¥¸
³Æ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¡¢Ê¸²½¡¦·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö(²¾¾Î)Ì¾¸Å²°¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
