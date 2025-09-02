¿¹ÊÝJ¡¢ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ÎÎý½¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡»°ãøÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡ÄÁ°ÅÄ&¿û¸¶¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î1Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥á¥¥·¥³Àï¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎDF¿û¸¶ÀªÍ³¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤ÈFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ò½ü¤¤¤¿25¿Í¤¬½¸·ë¡£MF»°ãø·°¤ÏÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏDF¿Ø¤ÇÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£°ËÆ£ÍÎµ±¤äÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë²Ã¤¨Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤é¤âÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÆ£ÃÒºÈ¤âÎ¥Ã¦¤·¡¢¿û¸¶¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¡£Æ±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½ÐÈ¯¤¬ÃÙ¤ì¡¢¿û¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯Íâ2Æü¤«¤é¹çÎ®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü»°ãø¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤°¤Ê¤ÉÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë