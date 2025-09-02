昨年の米大統領選、当時のトランプ候補の選挙集会で壇上に立つルディ・ジュリアーニ氏/Brendan McDermid/Reuters/File

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１日、民間人に贈られる最高位の勲章、大統領自由勲章を元ニューヨーク市長のルディ・ジュリアーニ氏に授与すると発表した。

ジュリアーニ氏はトランプ氏の元個人弁護士。今回の発表前の週末、ジュリアーニ氏はニューハンプシャー州で交通事故に遭っていた。

トランプ氏は１日午後、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルへの投稿で「合衆国大統領として、ニューヨーク市史上最も偉大な市長であり、偉大な愛国者でもあるルディ・ジュリアーニ氏に、我が国の文民最高位の栄誉である大統領自由勲章を授与することを発表できて嬉しく思う。授与の時期と場所の詳細は追って知らせる」と述べた。

２００１年の米同時多発テロの際にニューヨーク市長を務め、テロ攻撃後には「米国の市長」と言及されることも多かったジュリアーニ氏は、２０年の米大統領選以降、選挙介入疑惑をめぐる法的な問題や財政難に直面している。

ジュリアーニ氏は現在もトランプ氏からの支援を受け続けている。６月には国土安全保障省内の諮問委員に任命された他、息子のアンドルー氏も２６年のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）に向けたホワイトハウス対策本部の責任者に任命されている。

ジュリアーニ氏の警護責任者のマイケル・ラグーザ氏はＸ（旧ツイッター）への声明で、ジュリアーニ氏の乗用車が８月３０日夕方、高速で後方から追突されたと説明した。ジュリアーニ氏は近隣の外傷センターに搬送され、胸椎（きょうつい）の骨折や複数の裂傷と打撲、左腕と下肢のけがと診断されたという。

ラグーザ氏は３１日、ＣＮＮに対し、ジュリアーニ氏は「非常に元気」で「意識も完全に回復している」と語った。

１９９４年から２００１年までニューヨーク市長を務めたジュリアーニ氏は、犯罪率が大幅に低下し経済が活況を呈した９０年代のニューヨーク市再活性化の功績が広く認められている。同時多発テロへの対応も高く評価された。

トランプ氏の弁護団には１８年に加わり、２０年にはトランプ氏から大統領選後の陣営の法的課題に取り組む責任者に任命された。それ以降、ジュリアーニ氏は大統領選の敗北を覆そうとする動きに関与した悪影響に苦しんでいる。昨年には、ニューヨーク州と首都ワシントンでの弁護士資格を剥奪（はくだつ）された。

ジョージア州とアリゾナ州で選挙結果を不法に覆そうとしたとして訴追された件に関しては無罪を主張している。開票作業をめぐる発言で名誉毀損（きそん）で訴えられた裁判では、元選管職員２人に対し１億４８００万ドル（約２２０億円）を支払うよう命じられたが、今年１月には自宅や主な財産を手元に残す形で和解が成立していた。