TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前9時34分に、洪水警報を男鹿市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・男鹿市に発表 2日09:34時点

秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日昼前に警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　50mm

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　2日夜遅くにかけて警戒

■大潟村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日昼前に警戒