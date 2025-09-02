

テメラリオの発表会にてステファン・ヴィンケルマンCEO（写真：Automobili Lamborghini）

【車種】理屈抜きでカッコいい！ランボルギーニ新型車「テメラリオ」

アウトモビリ・ランボルギーニを率いている、ステファン・ヴィンケルマンCEO。

インタビューに応じてもらったのは、2025年7月。新型車「テメラリオ」のメディア向けテストドライブのタイミングだ。

テメラリオの開発の背景をはじめ、「テメラリオGT3」。さらに、次の新車計画まで語ってくれた。



発表されたテメラリオはマットブルーだった（写真：Automobili Lamborghini）

テメラリオは、「ウラカン」の後継車として2024年秋に発表された。ウラカンが10気筒搭載であるのに対して、8気筒と少々コンパクト。

ただし、8気筒エンジンは新開発で、大きなターボとプラグインハイブリッドシステムをそなえている。

「あらゆる点で性能が上がって、ウラカンから大きな飛躍を感じられるモデルです」

ランボルギーニのマネージメントを統括しているヴィンケルマンCEOは、そう語る。

金融出身「No Nonsense」なドイツ人

ステファン・ヴィンケルマン氏は、ベルリンで生まれ、ローマで育っている。

引っ越しの背景は父親の仕事の関係で、1964年にローマにある国際連合食糧農業機関（FAO）で重要なポストに就任したためだという。

キャリアのスタートは、金融系企業。3年ほど務めたあと、自動車業界に入った。最初にランボルギーニのCEOに就任したのは2005年だ。

ランボルギーニは、1998年にフォルクスワーゲン・グループ傘下に入った。そのあと、「ムルシエラゴ」（2001年）と「ガヤルド」（2003年）が送り出された。

ヴィンケルマン氏がCEOに就任したあと、「アヴェンタドール」（2012年）、それにウラカン（2014年）を発表。派生モデルも多い



アヴェンタドール LP 700-4（写真：Automobili Lamborghini）

ヴィンケルマン氏は、一時期フォルクスワーゲン・グループ傘下にあったブガッティのCEOも務め、2020年にランボルギーニに戻ってきた。

ヴィンケルマン氏がランボルギーニを離れていた間は、いまF1の会長兼CEOを務めるステファノ・ドメニカーリ氏がCEOだった。

ドメニカーリ元CEOはやたら明るい人で、私は一緒に「ウルス」でもってアイスランドを旅した時、実に楽しい思いをした。

対してヴィンケルマンCEOは、金融出身のドイツ人だけあって、もっとビシっとしている。

英語の表現でいうと、もっと「No Nonsense」な雰囲気がある。しかし、実績がともなっている。

最初のCEOの時期に、ランボルギーニ車の販売を300％に押し上げたとWikipediaにある。

2007年から2009年の不況の時だけは販売成績を落とした。が、フォルクスワーゲン傘下のランボルギーニは、すべてのモデルをヒットさせているといっていい。

とくに売れたのはウラカンだ。



ウラカン LP 700-4（写真：Automobili Lamborghini）

「テメラリオの前には大ヒットしたウラカンがありますが、テメラリオに私たちはおおいに期待しています」

ヴィンケルマンCEOは言う。

「なぜなら、すべてが新しいのです。デザイン、シャシー、エンジン、ドライブモード……」

指を折るようにして、テメラリオの特徴をあげる。

「とてもスムーズに操縦できることが重要だと考えて開発しました。サーキットでは、驚くほどの性能を発揮します。つまり、あらゆるドライビングスタイルに対応するクルマです」

サイズ感を生かしたデザイン

「さらに……」とヴィンケルマンCEOは続ける。

「デザインの観点からみた今回のモデルチェンジ、私はとても気に入っています」



テメラリオは全長4706mm、全幅1996mm、全高1201mm（写真：Automobili Lamborghini）

デザインについては、ウラカンよりホイールベースが伸び、全長も少し長くなった。12気筒エンジン搭載の「レヴエルト」と比べると、全長で241mm、ホイールベースで121mm、ともに短い。

シャークノーズと呼ばれる先端がとんがったような形状のフロント、2本のキャラクターラインが入ったボンネット、各所に配された六角形のモチーフ……。

レヴエルトの下に位置するテメラリオは、「コンパクトさを生かすべく仕上げた」とは、ヘッド・オブ・デザインのミティア・ボルカート氏の言。私はすぐそのことを思い出した。



テメラリオはインテリアのデザインも刷新（写真：Automobili Lamborghini）

ヴィンケルマンCEOは、さらに「もうひとつ、肝心な点があります」と言う。

「ランボルギーニ社として打ち出している“ディレッツィオーネ・コル・タウリ”という電動化戦略にのっとったモデルあることです」

レヴエルトを発表したときのことを振り返り、次のように続けた。

「レヴエルトはプラグインハイブリッドだったので、あらゆるところでハイブリダイゼーション戦略について質問されました。でも、テメラリオでは何も言われません。受け入れられたのです」

ディレッツィオーネ・コル・タウリを直訳すると、「おうし座の中で最も明るい星（アルデバラン）を目指す」となるようだ。

ランボルギーニがそこに込めた意味は「電動化の未来というランボルギーニの方向性」を示すこと。

2021年に策定されたこの計画。そこでは、具体的な目標のひとつとして「2030年には排ガス中のCO2を40％削減すること」があげられていた。

レヴエルトに加え、テメラリオで、ランボルギーニは大小2台のプラグインハイブリッド・スポーツカーをラインナップに持つことになった。





スーパーSUVのウルスもいまやプラグインハイブリッド（写真：Automobili Lamborghini）

「ではこの先は？」と聞くと、「現在の自動車界のセグメントを基準に見ると、スポーツカーはいまの2台で十分だと思っています」とヴィンケルマンCEOは、即答。

「SUVもウルスで……まぁ、小さめのモデルがもうひとつあってもいいかもしれませんが、セダンやGT（グランツーリズモ）。という考えかたもあります」

少し考えて「でも」と続けた。

「セダンは、いまほとんどニーズのないセグメントですから、そう考えると、GTが私たちにとって正しい選択でしょうね。GTは現在のラインナップから欠けている車種ですし」

この発言は、大きなニュースだ。即座に思いついたのは、2023年夏にアメリカで発表されたショーモデル「ランザドール」である。

350GT、イスレロ、エスパーダ…GTの系譜

ランザドールは当時、「2028年に登場することが発表された“第4モデル”を予見させるコンセプトカー」として発表したモデルだ。



ランザドールは2023年に発表されたコンセプトカー（写真：Automobili Lamborghini）

「ランボルギーニは、1960年代から1970年代にかけて、常にラインナップの中にGTを持っていました。たとえば350GT（1964年）もそのひとつです」

たしかに、350GTの発展形である「400GT」（1966〜1968年）、「イスレロ」（1968〜1970年）、「エスパーダ」（1968〜1978年）が思いつく。

ランボルギーニの「2+2」GTは、スポーツモデルに負けず魅力的だった。ヴィンケルマンCEOは350GTを挙げたが、個人的にはエスパーダがいまも好きだ。



V型12気筒エンジンを搭載したエスパーダ（写真：Automobili Lamborghini）

「ウルスよりコンパクトなSUVを計画から落としたのは、それほど大きくない市場でパイを取り合うのは賢明でないと思ったからです。そこでGTが選択肢となったのです」

そのパワープラントがバッテリー駆動になるか、プラグインハイブリッドになるか。現時点では、決定がなされていないそうだ。

ランザドールは「ウルトラGTという新しい自動車カテゴリー」になると、ランボルギーニはホームページでうたっている。

メイド・イン・イタリーのスポーツカー

いずれにしても、車種が増えるとなると、生産キャパシティを拡張する必要が出てくる。

2024年の販売実績は1万687台。直近の数値を振り返ると2022年が9233台、2023年が1万112台（ランボルギーニ史上初の1万台超え）だから、着実に増えている。

イタリアはボローニャ近郊のサンタガタにある本社工場の生産キャパシティは、限界に近づいてきている。

そこでランボルギーニ社は、隣接した土地を工場用地として買収。いまは政府からの認可を待っている段階にある。

東欧など、用地があり労働力も比較的容易に確保できる場所に工場を建てるのは、自動車メーカーの定石。しかし、ヴィンケルマンCEOは「それはやらない」と断言する。



レヴエルトの生産ラインの様子（写真：Automobili Lamborghini）

「ランボルギーニはメイド・イン・イタリーであることが重要なのです」

「地域ごとに市場の好みは違う」としてヴィンケルマンCEOが例にあげたのは、長いホイールベースを求める中国や、トラック（SUV）ばかりが売れるアメリカだ。

「市場の嗜好性は推移しますし、技術が進歩する速度は速い。さらに環境対策もあるし、投資額はどんどん上がっています」

そこで、商品性を保つためには「モデルサイクルを短くしなくてはなりません」とヴィンケルマンCEOはいう。



「これからの時代、スポーツカーを作り、世界中で売るのは、多くのリスクをはらんでいるのです。でも、ファンのためにはやるしかないですね」

そう言うと、ヴィンケルマンCEOは笑うのだった。ランボルギーニは、この先もスポーツカーファンの期待を超えたクルマを発表し続けてくれることだろう。

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）