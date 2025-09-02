夏テイストのミッキーたち！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜
登場時期：2025年8月28日より順次
サイズ：全長約7×5×11cm
種類：全4種（ミッキーマウス、ドナルドダック、チップ、デール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ミッキー＆フレンズ」のボーイズキャラクターが、お揃いのハートサングラスをかけたマスコットになって登場。
「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「チップ」「デール」の4種類で、ポップなカラーリングがポイントです！
カラフルなデザインのマスコットで、夏のお出かけスタイルのような姿がキュート。
お気に入りをカバンや持ち物に取り付けて、一緒に外出したくなります☆
ミッキーマウス
夏を感じさせる、ポップでカラフルな「ミッキーマウス」のマスコット。
ユニークなハート型サングラスがアクセントになったデザインです！
ドナルドダック
おなじみの水兵服にハートサングラスをプラスした「ドナルドダック」
爽やかな装いにサングラスで夏っぽさを添えています☆
チップ
黒いお鼻の「チップ」も、ハートサングラスで夏らしくコーディネート。
よりいっそうキュートな姿で、連れ歩きたくなるプライズです！
デール
赤いお鼻と、2本の歯が特徴の「デール」
「チップ」と一緒に並べたり、お出かけしたくなるマスコットです☆
お揃いのハートサングラスとポップなカラーリングがポイントのマスコットたち。
セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 夏テイストのミッキーたち！セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜 appeared first on Dtimes.