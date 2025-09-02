セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜

登場時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約7×5×11cm

種類：全4種（ミッキーマウス、ドナルドダック、チップ、デール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ミッキー＆フレンズ」のボーイズキャラクターが、お揃いのハートサングラスをかけたマスコットになって登場。

「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「チップ」「デール」の4種類で、ポップなカラーリングがポイントです！

カラフルなデザインのマスコットで、夏のお出かけスタイルのような姿がキュート。

お気に入りをカバンや持ち物に取り付けて、一緒に外出したくなります☆

ミッキーマウス

夏を感じさせる、ポップでカラフルな「ミッキーマウス」のマスコット。

ユニークなハート型サングラスがアクセントになったデザインです！

ドナルドダック

おなじみの水兵服にハートサングラスをプラスした「ドナルドダック」

爽やかな装いにサングラスで夏っぽさを添えています☆

チップ

黒いお鼻の「チップ」も、ハートサングラスで夏らしくコーディネート。

よりいっそうキュートな姿で、連れ歩きたくなるプライズです！

デール

赤いお鼻と、2本の歯が特徴の「デール」

「チップ」と一緒に並べたり、お出かけしたくなるマスコットです☆

お揃いのハートサングラスとポップなカラーリングがポイントのマスコットたち。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 マスコット 〜SUMMER POP BOYS〜は、2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

