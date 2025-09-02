今日2日の朝は、東北北部の広い範囲で雨に。秋田県内では所々で激しい雨が降り、能代市では1時間59.5ミリと、滝のような非常に激しい雨を観測しました。東北北部では、これから明日3日の午前にかけても断続的に雨で、日本海側を中心に大雨となりそうです。

秋田県に活発な雨雲や雷雲 局地的に滝のような雨

今日2日は、前線が北日本付近に延びています。

特に秋田県内に活発な雨雲や雷雲がかかり、能代市で1時間59.5ミリ(7時36分まで)、北秋田市比立内で1時間56.0ミリ(8時54分まで)と、非常に激しい雨を観測しました。また、大館市で1時間42.0ミリ(9時0分まで)など、所々で激しい雨を観測しています。





このあとも、東北北部では雨が続き、たびたび雨脚が強まるでしょう。

予想される雨量 ひと月分を上回る所も

秋田県と青森県を中心に大雨となりそうです。

今日2日午前6時から明日3日午前6時までの24時間雨量は多い所で、

秋田県:180ミリ

青森県(津軽地方):150ミリ

の予想で、明日3日の昼前にかけても雨が続くでしょう。

場所によっては、総雨量が平年の9月1か月分を上回る見込みです。



土砂崩れや川の氾濫など、災害の危険度が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認しつつ、無理のない行動を心がけてください。

また、大雨による交通の乱れにも十分な注意が必要です。

土砂災害の前触れは

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。

1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。