ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期：2025年8月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年8月も、セガプライズに「ミニオン」グッズが続々登場。

かわいいぬいぐるみやマスコットのほか、カラフルなマスコットヘアゴムも全国のゲームセンターなどに投入されます！

ミニオン ぬいぐるみ すやすやどり〜む

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約13×10×15cm

種類：全3種（ティム、カイル、ボブ）

気持ち良さそうにすやすや寝ている姿が可愛らしい、セガオリジナルシリーズ“すやすやどり〜む”。

“すやすやどり〜む”シリーズに、「ボブ」「ティム」「カイル」のぬいぐるみが登場します☆

クッションに持たれるポーズや、キャラクターごとに異なる寝顔もポイント。

一緒にひと休みしたくなる、キュートな存在です！

ミニオン グランデぬいぐるみ“ティム” Ver.3

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約36×25×47cm

「ボブ」のお気に入りのぬいぐるみ「ティム」が、大きなサイズで登場。

舌を出した愛嬌たっぷりの表情に、ボリュームある抱き心地がポイントです。

存在感ある大きさで、寄り添い、癒やしてくれます☆

ミニオン マスコットヘアゴム

登場時期：2025年8月22日より順次

サイズ：全長約4×1.5×4cm

種類：全5種（ピンク、パープル、レッド、ブルー、グリーン）

カラフルなマスコットがアクセントになった「ミニオン」デザインのヘアゴム。

お花の被り物をした姿が愛らしい「ボブ」や「ティム」「フラッフィ」など、全5種類のデザインです。

髪をまとめるほか、腕にアクセサリーとして付けてみたり、持ち物のチャームのようにして使ったりもできます！

ミニオン マスコット“ティム” キュートスタイル

登場時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約7×4.5×10cm

種類：全4種（ナイトキャップ、エクササイズ、ウクレレ、キャスケット）

いろんな衣装を着たキュートな「ティム」のマスコットが、セガプライズに再登場。

お休み前のナイトキャップ姿や、はちまきをしてエクササイズを頑張る姿など、全部で4つのデザインです。

花飾りを身につけてウクレレを楽しんだり、キャスケット帽でオシャレをしたりと、いろんな「ティム」の姿を集められます☆

「ボブ」や「ティム」などのキュートなグッズが、2025年8月もセガプライズに登場。

セガプライズの「ミニオン」グッズは、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です！

