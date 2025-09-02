寝姿がかわいいボブやティムのぬいぐるみなど4種類！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年8月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！
セガプライズ「ミニオン」グッズ
登場時期：2025年8月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年8月も、セガプライズに「ミニオン」グッズが続々登場。
かわいいぬいぐるみやマスコットのほか、カラフルなマスコットヘアゴムも全国のゲームセンターなどに投入されます！
ミニオン ぬいぐるみ すやすやどり〜む
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約13×10×15cm
種類：全3種（ティム、カイル、ボブ）
気持ち良さそうにすやすや寝ている姿が可愛らしい、セガオリジナルシリーズ“すやすやどり〜む”。
“すやすやどり〜む”シリーズに、「ボブ」「ティム」「カイル」のぬいぐるみが登場します☆
クッションに持たれるポーズや、キャラクターごとに異なる寝顔もポイント。
一緒にひと休みしたくなる、キュートな存在です！
ミニオン グランデぬいぐるみ“ティム” Ver.3
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約36×25×47cm
「ボブ」のお気に入りのぬいぐるみ「ティム」が、大きなサイズで登場。
舌を出した愛嬌たっぷりの表情に、ボリュームある抱き心地がポイントです。
存在感ある大きさで、寄り添い、癒やしてくれます☆
ミニオン マスコットヘアゴム
登場時期：2025年8月22日より順次
サイズ：全長約4×1.5×4cm
種類：全5種（ピンク、パープル、レッド、ブルー、グリーン）
カラフルなマスコットがアクセントになった「ミニオン」デザインのヘアゴム。
お花の被り物をした姿が愛らしい「ボブ」や「ティム」「フラッフィ」など、全5種類のデザインです。
髪をまとめるほか、腕にアクセサリーとして付けてみたり、持ち物のチャームのようにして使ったりもできます！
ミニオン マスコット“ティム” キュートスタイル
登場時期：2025年8月28日より順次
サイズ：全長約7×4.5×10cm
種類：全4種（ナイトキャップ、エクササイズ、ウクレレ、キャスケット）
いろんな衣装を着たキュートな「ティム」のマスコットが、セガプライズに再登場。
お休み前のナイトキャップ姿や、はちまきをしてエクササイズを頑張る姿など、全部で4つのデザインです。
花飾りを身につけてウクレレを楽しんだり、キャスケット帽でオシャレをしたりと、いろんな「ティム」の姿を集められます☆
「ボブ」や「ティム」などのキュートなグッズが、2025年8月もセガプライズに登場。
セガプライズの「ミニオン」グッズは、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です！
