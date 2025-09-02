元日本代表FW大久保嘉人が“新潟バルセロナ”のクラブダイレクター就任「一緒に新しい一歩を」
アルビレックス新潟シンガポールは1日、NSG Global Pte Ltdが運営するサッカー留学プログラム「アルビレックス新潟バルセロナ」のクラブダイレクターに、2025-26シーズンから元日本代表FW大久保嘉人氏が就任したことを発表した。
新潟バルセロナは2013年にスペインのバルセロナに設立され、日本人留学生がサッカーと語学、現地での生活を通じて世界で堂々と戦う日本人として成長することを目的に活動。これまで80名を超える若者たちが同プログラムに挑戦し、グローバルに活躍する人材へと羽ばたいている。
大久保氏は現役時代に史上初の3年連続Jリーグ得点王に輝き、スペインやドイツでも活躍。日本代表として2014年ブラジルW杯などを経験した。今回の就任に際し、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。
「サッカーを通じて海外に挑戦することは、技術や戦術を学ぶだけでなく、人として大きく成長できる貴重な機会です。私自身、20年前にスペインで挑戦した経験がその後のキャリアに大きな影響を与えました」
「今なお、当時の仲間との繋がりに支えられ、ワクワクした日々を過ごしています」
「このプログラムでは、現地の環境で真剣にサッカーに打ち込み、言葉や文化の違いに触れながら、自分の可能性を大きく広げてほしいと願っています」
「そして何より--『ここで得た経験が一生の財産になる』と感じてもらえるよう、私たちが全力でサポートします。一緒に、新しい一歩を踏み出しましょう」
また、新潟バルセロナのプレジデントを務める是永大輔氏は「アルビレックス新潟バルセロナは、これまで多くの日本人の若者たちに、夢への第一歩を踏み出す挑戦の場を提供してきました。そしていま、この情熱と歴史を未来へと継承し、このプログラムをさらに発展させていくために、日本を代表するストライカーであり、スペインでのプレー経験も持つ大久保嘉人氏を、新たにクラブダイレクターとして迎えることになりました」と述べている。
続けて「闘志を武器に、ピッチの内外で観る者を魅了してきた彼の魂。その経験と情熱が、世界に挑む次世代の若者たちに火を灯し、大きな成長と覚醒をもたらしてくれる。私たちは、そう確信しています」と期待を込めた。
新潟バルセロナは2013年にスペインのバルセロナに設立され、日本人留学生がサッカーと語学、現地での生活を通じて世界で堂々と戦う日本人として成長することを目的に活動。これまで80名を超える若者たちが同プログラムに挑戦し、グローバルに活躍する人材へと羽ばたいている。
「サッカーを通じて海外に挑戦することは、技術や戦術を学ぶだけでなく、人として大きく成長できる貴重な機会です。私自身、20年前にスペインで挑戦した経験がその後のキャリアに大きな影響を与えました」
「今なお、当時の仲間との繋がりに支えられ、ワクワクした日々を過ごしています」
「このプログラムでは、現地の環境で真剣にサッカーに打ち込み、言葉や文化の違いに触れながら、自分の可能性を大きく広げてほしいと願っています」
「そして何より--『ここで得た経験が一生の財産になる』と感じてもらえるよう、私たちが全力でサポートします。一緒に、新しい一歩を踏み出しましょう」
また、新潟バルセロナのプレジデントを務める是永大輔氏は「アルビレックス新潟バルセロナは、これまで多くの日本人の若者たちに、夢への第一歩を踏み出す挑戦の場を提供してきました。そしていま、この情熱と歴史を未来へと継承し、このプログラムをさらに発展させていくために、日本を代表するストライカーであり、スペインでのプレー経験も持つ大久保嘉人氏を、新たにクラブダイレクターとして迎えることになりました」と述べている。
続けて「闘志を武器に、ピッチの内外で観る者を魅了してきた彼の魂。その経験と情熱が、世界に挑む次世代の若者たちに火を灯し、大きな成長と覚醒をもたらしてくれる。私たちは、そう確信しています」と期待を込めた。
「アルビレックス新潟バルセロナ」は、2025-26シーズンより、元日本代表の 大久保嘉人氏 がクラブダイレクターに就任することをお知らせいたします。— Albirex Niigata FC (S) / アルビレックス新潟シンガポール (@ALB_S_FC) September 1, 2025
詳細はこちらhttps://t.co/mSuqzCG3U1#albirex #大久保嘉人 pic.twitter.com/lBAZRN1xuv