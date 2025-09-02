日本サッカー協会（JFA）は2日、米国遠征中の日本代表にDF菅原由勢（25＝ブレーメン）を追加招集すると発表した。

日本代表のDF陣を巡っては負傷やコンディション不良が相次いでおり、1日にはDF安藤智哉（福岡）がケガで参加辞退が発表されていた。

▽日本代表の米国遠征メンバー

【GK】早川友基（鹿島）大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

【DF】長友佑都（FC東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、菅原由勢（ブレーメン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（スタッド・ランス）

【MF/FW】遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、F鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）、佐野航大（NECナイメヘン）