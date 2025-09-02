“SKE48次世代エース”大村杏、写真集の表紙解禁 大胆ランジェリーカットも収録
SKE48の11期生・大村杏が、自身の20歳の誕生日にあたる9月20日に発売する1st写真集のタイトルが『杏仁豆腐』に決定し、表紙も公開された。
【写真】色白＆大胆美ボディを披露する大村杏
2022年にグループへ加入し、2025年3月発売の34thシングル『Tick tack zack』のカップリング「心よ 声を上げろ！」で初のセンターを務めた次世代エースのメモリアルな一冊。ロケ地はタイ・バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマに、現地の町や民家での暮らしや人々との交流、パタヤの透明度の高いビーチやウォーターパーク、プールヴィラでのリラックスした様子まで、さまざまな表情を収めた。
さらに今作では初のランジェリーカットに挑戦。本人が熱望したAKB48の「ヘビーローテーション」のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリー姿をはじめ、これまでにない大人っぽいカットや大胆な挑戦ショットまで幅広く収録されている。
大村は「前回のヤングチャンピオンの撮影が終わってコメント動画を撮っていたら、突然ケーキを渡されてサプライズで『写真集が決まりました』と発表されたんです！まさか自分が写真集を出せるとは思っていなかったですし、とにかく驚きすぎて人生で初めて腰を抜かしました(笑)」。
「SKE48の先輩方も写真集を出されていて、いつか私も写真集を出したいという気持ちはずっとあったので、念願が叶ってすごく嬉しいです。10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！ この写真集を読んでも〜〜〜っとあんずのことを好きになってください」とコメントを寄せている。
