ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年8月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年8月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」のキュートなプライズが続々登場！

ギャル姿の「ハローキティ」のぬいぐるみやマスコットなど、全5種がラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット“ハンギョドン” ダンディズム

投入時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約6×4×10cm

種類：全4種（黒スーツ、ボーイ、ハット、バスローブ）

昔懐かしのダンディズムな「ハンギョドン」をアソートしたマスコット。

サングラス姿やバスローブ姿など、紳士な「ハンギョドン」を感じられるデザインです。

ハローキティ Lぬいぐるみ 日焼けギャルVer.

投入時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約24×15×30cm

種類：全1種（ハローキティ）

大人気の日焼けした「ハローキティ」の大きなサイズのぬいぐるみが登場。

サングラスやハイビスカスでおしゃれをしています。

夏にぴったりな水着姿もかわいいプライズです。

ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル Vol.2

投入時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全1種（日焼けギャル、ジャージギャル、小悪魔ギャル、キティサン）

大人気の「×〇×〇ギャル」マスコットから、第2弾が登場。

日焼け姿や小悪魔ギャルに扮した「ハローキティ」がとってもキュート！

平成ギャル懐かしのジャージやサンダルもポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぽちゃちま ぬいぐるみ Vol.1

投入時期：2025年8月22日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（シナモロール、ハローキティ、ハンギョドン）

セガオリジナルの新デザインシリーズ”ぽちゃちま”。

持ち主に愛を注がれすぎて“ぽちゃ”っとまん丸くなったぬいぐるみです。

持ち主のそばに小さいからだで“ちま”っと座って、いつでも寄り添ってくれます。

両手にすっぽり収まるサイズ感で、触っているだけで癒やされるグッズです☆

平成ギャル姿の「ハローキティ」やダンディな「ハンギョドン」たちをデザインしたぬいぐるみやマスコット！

2025年8月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

