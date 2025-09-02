ダンディな姿の「ハンギョドン」やギャル姿の「ハローキティ」！セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年8月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年8月も、セガプライズから「サンリオキャラクターズ」のキュートなプライズが続々登場！
ギャル姿の「ハローキティ」のぬいぐるみやマスコットなど、全5種がラインナップされます☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ マスコット“ハンギョドン” ダンディズム
投入時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約6×4×10cm
種類：全4種（黒スーツ、ボーイ、ハット、バスローブ）
昔懐かしのダンディズムな「ハンギョドン」をアソートしたマスコット。
サングラス姿やバスローブ姿など、紳士な「ハンギョドン」を感じられるデザインです。
ハローキティ Lぬいぐるみ 日焼けギャルVer.
投入時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約24×15×30cm
種類：全1種（ハローキティ）
大人気の日焼けした「ハローキティ」の大きなサイズのぬいぐるみが登場。
サングラスやハイビスカスでおしゃれをしています。
夏にぴったりな水着姿もかわいいプライズです。
ハローキティ マスコット ×〇×〇ギャル Vol.2
投入時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全1種（日焼けギャル、ジャージギャル、小悪魔ギャル、キティサン）
大人気の「×〇×〇ギャル」マスコットから、第2弾が登場。
日焼け姿や小悪魔ギャルに扮した「ハローキティ」がとってもキュート！
平成ギャル懐かしのジャージやサンダルもポイントです。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぽちゃちま ぬいぐるみ Vol.1
投入時期：2025年8月22日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（シナモロール、ハローキティ、ハンギョドン）
セガオリジナルの新デザインシリーズ”ぽちゃちま”。
持ち主に愛を注がれすぎて“ぽちゃ”っとまん丸くなったぬいぐるみです。
持ち主のそばに小さいからだで“ちま”っと座って、いつでも寄り添ってくれます。
両手にすっぽり収まるサイズ感で、触っているだけで癒やされるグッズです☆
平成ギャル姿の「ハローキティ」やダンディな「ハンギョドン」たちをデザインしたぬいぐるみやマスコット！
2025年8月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
